Психолог Коробова объяснила, почему зумеры так подвержены ресентеизму

Если преследует ощущение, что не хочется работать в полную силу, но при этом нет возможности поменять род деятельности, стоит поговорить с собой честно: разберитесь в своих чувствах и попытайтесь найти источник дисбаланса. Возможно, проблема кроется не в работе, а в неподходящем графике, обстановке или в отсутствии карьерного роста. Разговор с руководством о пересмотре условий труда или поиске новых возможностей для развития может быть первым шагом к изменениям.