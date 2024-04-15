Психолог Коробова объяснила, почему зумеры так подвержены ресентеизму

Ресентеизм — новый тренд, особенно распространенный среди молодежи, которая не так давно вышла на рынок труда («зумеры», родившиеся после 1997 года). Ключевая идея заключается в том, чтобы не работать в полную силу, а выполнять такое количество задач, к которому не возникнет вопросов у начальства.
Молодые люди винят во всем выгорание и заявляют: «Работать, как положено, не будем — бережем свое ментальное здоровье». Зачастую человек, подверженный ресентеизму, остается на ненавистной работе годами, выполняя задачу по минимуму и не пытаясь найти что-то новое: он боится, что ничего лучше все равно не отыщется.
Само слово «ресентеизм» происходит от английского resent — «возмущаться», «негодовать», то есть в каком-то смысле ресентеизм можно назвать одной из форм пассивной агрессии (по отношению к работодателю). Это явление частично пересекается с так называемым «тихим увольнением»: тогда сотрудник максимально формально относится к своим обязанностям и постепенно сводит работу на нет, в итоге увольняясь.
Почему у молодежи выработалось такое отношение к работе?
По словам клинического психолога Татьяны Коробовой, ресентеизм может возникнуть как у молодого поколения, так и у людей более старшего возраста.
«Это происходит тогда, когда сотрудник чувствует, что его старания и усилия недооцениваются работодателем или не приносят морального, материального поощрения. Такое состояние легко и часто переходит в выгорание».
В эти моменты человек испытывает гамму чувств и переживаний из-за работы, что сопровождается эмоциональным, ментальным и физическим истощением.
Перинатальный и семейный психолог Луиза Фролова отмечает, что наблюдаемый среди молодого поколения тренд ресентеизма кажется во многом реакцией на мир, который заставляет их работать, часто игнорируя внутренние потребности и стремления. Не стоит обвинять во всем только выгорание, хотя оно и является значимым фактором.
«Существует комплексная сеть причин: от недовольства условиями труда до ощущения, что вклад не принят по достоинству, что особенно чувствительно для молодого поколения, ищущего подтверждения своей значимости и ценности».
К причинам, почему молодежь следует за трендом, по мнению Татьяны Коробовой, также можно отнести:
- отсутствие опытного тренера, наставника на период стажировки. В этот период закладывается понимание работы, ощущение дальнейшей поддержки и уверенности;
- недостаточный стимул, мотивация и интерес к выполняемым задачам;
- бессмысленность работы, по их мнению;
- морально-психологический климат в коллективе, конфликты.
Важно осознавать факт того, что ресентеизм и сопровождающее его выгорание впоследствии могут иметь серьезные последствия не только для здоровья, но и для развития в профессиональном плане.
Как можно справиться с проблемой?
Если преследует ощущение, что не хочется работать в полную силу, но при этом нет возможности поменять род деятельности, стоит поговорить с собой честно: разберитесь в своих чувствах и попытайтесь найти источник дисбаланса. Возможно, проблема кроется не в работе, а в неподходящем графике, обстановке или в отсутствии карьерного роста. Разговор с руководством о пересмотре условий труда или поиске новых возможностей для развития может быть первым шагом к изменениям.
«Также важно не забывать о том, что работа — это не все, что у нас есть. Личная жизнь, хобби, отдых и общение с близкими — неотъемлемые составляющие полноценной жизни», — убеждена Луиза Фролова.
Когда не хочется работать «на все 100%», но обстоятельства требуют продолжать, первым шагом может быть поиск способов улучшения своего отношения к работе.
Это может быть пересмотр своих профессиональных целей, ищите то, что приносит удовлетворение и что может вас мотивировать. Постарайтесь найти аспекты своей работы, которые приносят вам радость, и сосредоточьтесь на них, советует Луиза Фролова.
К тому же не забывайте о здоровом отдыхе и уделите время увлечениям, которые позволят вам восстановиться. Если же вы чувствуете, что выгорание достигло критической точки, возможно, пришло время поискать новые горизонты, где ваш труд будет более цениться и где вы сможете реализовывать свой потенциал полностью.
«Не стоит забывать об отдыхе в течение рабочего дня. Он необходим для переключения и перезагрузки процессов организма, как физических, так психологических», — говорит Татьяна Коробова.
Помните, что, находясь в ресурсном, гармоничном и позитивном состоянии, вы сможете легко достигать поставленных целей, получать от этого энергию и удовольствие.
Луиза Фролова, Перинатальный и семейный психолог, психолог благотворительного фонда «Спина бифида», психолог центра для женщин «Доверие».