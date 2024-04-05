Психолог Каталина объяснила, почему опасность «Маши и медведя» для детей надумана

На мой взгляд, ничего действительно опасного в мультфильме нет. Девочка добрая, и если по ее вине возникают проблемы, то она признает свои ошибки и старается исправить последствия своих проступков. Она доверяет Медведю, а он, как настоящий друг, во всем помогает ей и поддерживает. В мультфильме не присутствуют сцены насилия. Более того, образ медведя — очень позитивный и добрый: у многих он ассоциируется с образом отца, который готов простить любимой дочурке те мелкие неприятности, которые она порой доставляет.