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Психолог Каталина объяснила, почему опасность «Маши и медведя» для детей надумана

Уполномоченная по правам ребенка заинтересовалась мультиком после того, как «умная» колонка Алиса стала отвечать, что его главная героиня «погибла от лап Медведя и теперь мучает его за то, что тот с ней сделал». Правда ли это? И опасен ли для детей просмотр «Маши и медведя»? Разбираемся с психологом.

Источник: Psychologies.ru

«Маша и медведь» под ударом

На некорректный ответ Алисы, «умной» колонки от «Яндекса», обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Если у Алисы спросить, почему Маша из мультфильма «Маша и Медведь» живет одна, то устройство начинает рассказывать страшные вещи. По «мнению» колонки, девочка на самом деле мертва и мстит Медведю за то, что он ее убил.

Такой ответ был взят колонкой из открытых источников в интернете — Алиса запрограммирована брать информацию из них, если не знает точной информации, которую запрашивает пользователь.

Вскоре ответ на замечание уполномоченного по правам ребенка поступил от компании «Яндекс» — там сообщили, что ответ колонки теперь исправлен. Теперь колонка говорит, что родители просто уехали и забыли дочку, как в популярном фильме «Один дома». В «Яндексе» также считают, что родители могут поставить на устройствах «детский режим», который поможет защитить детей от нежелательного контента.

Кроме ответа Алисы о «Маше и Медведе» Анна Митянина также высказала свое мнение и о «скибиди-туалетах» — сериале про головы-унитазы на Youtube, ствшем популярным среди детей и подростков. Его омбудсмен назвала вакханалией, которая возбуждает у детей ненависть, жестокость и агрессию. «Интернет учит их тому, что запретов нет», — цитирует Анну Митянину РБК.

Мнение специалиста

Екатерина Каталина, Психолог, бизнес-психолог

Упоминается ли история появления в лесу Маши в самом мультике? В мультфильме девочка чувствует себя уверенно в окружающем пространстве, активно исследует лес и разыгрывает Медведя. О родителях девочки ничего не известно. Возможно, эта неоднозначная ситуация с участием некорректного ответа колонки «Алисы» вдохновит создателей мультфильма на сюжетный поворот.

Несколько лет назад этот мультсериал вошел в рейтинг самых вредных по мнению психологов анимационных фильмов. С чем это было связано? Маша — гиперактивный, любознательный, капризный и озорной ребенок. По мнению составителей психологического рейтинга, ее поведение и лояльное отношение медведя к ее выкрутасам может стать плохим примером для юных зрителей, привить им чувство безнаказанности.

На мой взгляд, ничего действительно опасного в мультфильме нет. Девочка добрая, и если по ее вине возникают проблемы, то она признает свои ошибки и старается исправить последствия своих проступков. Она доверяет Медведю, а он, как настоящий друг, во всем помогает ей и поддерживает. В мультфильме не присутствуют сцены насилия. Более того, образ медведя — очень позитивный и добрый: у многих он ассоциируется с образом отца, который готов простить любимой дочурке те мелкие неприятности, которые она порой доставляет.