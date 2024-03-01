Психолог Евгений Гиберт перечислил 6 признаков скорого развода

«Важно помнить, что этот этап будет с любым партнером, — говорит психолог, эксперт по семейным отношениям Виктория Власова. — Поэтому нужно его уметь проживать. Напишите оба на листке десять пунктов, что бы вы действительно хотели попробовать вместе с партнером, и обсудите это. А теперь действуйте — проживайте новый совместный опыт. У вас появятся новые эмоции и темы для обсуждений. Ваши отношения заиграют новыми красками».