Психолог Евгений Гиберт перечислил 6 признаков скорого развода

«Чтобы принять правильное решение, необходимо разобраться в нескольких вещах: своих чувствах, потребностях и ценностях, — говорит клинический психолог, доцент МГППУ, кандидат психологических наук Виктория Архангельская. — Иногда это требует смелости и терпения, надо не пытаться во что бы то ни стало побыстрее избавиться от сложных переживаний, а попытаться в них постоять и разобраться».
Конечно, сложно разобраться в себе, когда партнер постоянно выводит из равновесия. В таком случае правильным будет решение временно пожить отдельно. Для одних оно может стать первым шагом к полноценному разводу, а другим все же покажет ценность семьи.
На самом деле причин, почему отношения ослабевают сами собой, немало. Скука, быт, «привыкание», когда уже не видишь необходимости ежедневно делиться с партнером переживаниями. Да и нет их — новых эмоций, которые хотелось бы обсудить.
Трудностей и раздражителей становится больше, моментов любви и нежности — меньше.
«Важно помнить, что этот этап будет с любым партнером, — говорит психолог, эксперт по семейным отношениям Виктория Власова. — Поэтому нужно его уметь проживать. Напишите оба на листке десять пунктов, что бы вы действительно хотели попробовать вместе с партнером, и обсудите это. А теперь действуйте — проживайте новый совместный опыт. У вас появятся новые эмоции и темы для обсуждений. Ваши отношения заиграют новыми красками».
Тем не менее есть некоторые симптомы, которые указывают на неизбежность крушения брака. Шесть таких признаков назвал клинический психолог Евгений Гиберт.
1. Становится меньше тем для разговора.
Это не значит, что за день в вашей жизни ничего не произошло. Но обоим партнерам проще и приятнее поделиться впечатлениями с приятелями и родственниками. В общем, главное — не друг с другом. По сути, люди живут как соседи по коммуналке, у которых из общего только кредиты и дети.
2. Никто не борется за отношения.
Да, над ними надо работать. И если хоть один из партнеров пытается сохранить любовь, значит, у семьи есть шанс. А если оба опустили руки, признав, что сил, а главное — желания, больше нет — это явный признак начала конца.
3. Появляется сарказм.
Сложно говорить с человеком, который ядовито комментирует все твои фразы. Такие разговоры обычно перерастают в ссоры с обменом словами, которые сложно простить. В этом случае паре необходима помощь психолога, иначе все это в итоге приведет к разводу.
4. Отсутствует сексуальная жизнь.
Речь идет не о временном коротком затишье — такие периоды случаются у всех, — а о месяцах или даже годах без секса. Если это не медицинские проблемы, развод не за горами. Отсутствие интима — знак, что партнерам неприятны даже малейшие прикосновения друг к другу.
5. Свобода ощущается в одиночестве.
Никто не говорит, что нужно начинать скучать по любимому или любимой, как только он (а) выйдет за порог. Свободное пространство должно быть у каждого человека. Но если становится плохо от одной только мысли, что партнер вот-вот вернется домой, если в его отсутствие физически легче, это плохой знак.
6. Легко представляется жизнь в разводе.
Отдельная квартира, где нет даже его/ее вещей, отпуск в одиночестве и по своим правилам. Если это легко представить, возможно, речь идет о подсознательном желании освободиться от партнера и завершить этот брак. Кстати, это очень хороший тест: вы не готовы разводиться, если при попытке вообразить жизнь без партнера вам становится очень плохо.
«Если остались хоть крохи любви, нужно обращаться к специалистам за помощью, использовать все варианты для спасения отношений, — резюмирует Евгений Гиберт. — Но прежде всего надо быть честными с собой. И если все указывает на необходимость развода, придется преодолеть страх перед этим важным шагом. Иногда есть смысл закончить отношения и идти каждому своим путем, чем мучиться в браке, создавая иллюзию счастья».