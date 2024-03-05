Психолог Еронина рассказала, как найти хобби для ребенка

«Проявите терпение, ведь уже сейчас ваш ребенок учится определять, что ему нравится и что не нравится, а также формирует свои ценности. На любых дополнительных занятиях рано или поздно ребенок захочет увидеть результат. Если результата нет, у ребенка может пропасть желание посещать дальнейшие занятия, поэтому важно сформировать у него реалистичные представления о том, как достигается результат», ― объяснила специалист.