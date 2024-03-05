Психолог Еронина рассказала, как найти хобби для ребенка

По словам эксперта, ребенку необходимо на собственном опыте убедиться, что заинтересовавшая сфера деятельности ему подходит. Она объяснила, что нередко бывают случаи, когда представления детей о занятиях оказываются ошибочными.
«При столкновении с реальностью ребенок может понять, что его представления были ошибочны, и такой вид занятий ему совсем не подходит. Тогда стоит попробовать занятия по этому направлению в другом кружке, ведь ребенку могло просто не понравиться месторасположение, преподаватель или коллектив», — добавила она.
Психолог отметила, что поиск дополнительных занятий — длительный процесс. По ее словам, иногда ребенку необходимо поменять несколько секций, чтобы найти увлечение, которое подходит именно ему.
«Проявите терпение, ведь уже сейчас ваш ребенок учится определять, что ему нравится и что не нравится, а также формирует свои ценности. На любых дополнительных занятиях рано или поздно ребенок захочет увидеть результат. Если результата нет, у ребенка может пропасть желание посещать дальнейшие занятия, поэтому важно сформировать у него реалистичные представления о том, как достигается результат», ― объяснила специалист.
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