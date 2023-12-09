01:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Психолог Елисеева: вместо снотворного заснуть помогут звуки космоса

Можно также поэкспериментировать с классической музыкой.

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Источник: Freepik

Некоторые звуки способны успокоить и усыпить человека, обычно, этому способствуют звуки природы или космоса, об этом рассказала корреспонденту NEWS.ru психолог Ольга Елисеева.

— Лучше всего подойдет та музыка, которая успокаивает именно вас. Начать можно со звуков природы, их можно разбить на отдельные записи шумя моря или дождя, — сказала психолог.

Еще один вариант, который назвала психолог — попробовать включить перед сном записи космоса. После этого можно поэкспериментировать с классической музыкой или даже колыбельными.

Ранее KP.RU сообщил, что выработка гормонов зависит не от времени, когда вы засыпаете, а от прохождения необходимых стадий сна. Людям утреннего типа, у нас их называют жаворонками, действительно лучше засыпать пораньше. А людям вечернего типа — совам — вредно ложиться рано, так как них еще не наступил пик секреции мелатонина в тот момент, когда это необходимо. Засыпать можно и поздно ночью, если в итоге спать не менее семи часов.

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