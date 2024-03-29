Психолог Денис Долгов назвал 4 симптома патологического накопительства животных

Огромное количество кошек или собак в тесном жилом помещении, как правило, настораживает окружающих — за хозяином быстро закрепляется звание городского сумасшедшего, которого терпеть не могут соседи. Неудивительно — в стесненных городских условиях даже самые опрятные животные начинают источать невыносимый запах.
К слову, страсть к собирательству животных в собственной квартире даже получила название — зоонакопление или «зоологический плюшкинизм». И возникает она не на пустом месте — это настоящее психическое расстройство, считает психолог Денис Долгов.
Навязчивое поведение
Итак, патологическое накопительство животных — это психическое расстройство, при котором человек заводит в своей квартире слишком много питомцев, при этом не будучи в состоянии ухаживать за ними. То есть — регулярно убираться дома, вовремя выводить животных гулять, делать прививки, воcпитывать и корректировать поведение в случае необходимости.
Психологи отмечают, что зоологический плюшкинизм можно поставить в один ряд с силлогоманией, хоардингом, синдромом Плюшкина и диспозофобией — все это разные названия навязчивого поведения, при котором люди маниакально собирают и хранят вещи, которые им не нужны. Жилое помещение же вокруг них постепенно становится все менее пригодным для жизни.
Денис Долгов отмечает, что психическое отклонение может появиться на фоне одиночества, депрессии, обострения обсессивно-компульсивного расстройства и других ментальных проблем.
Иногда всему «виной» доброта человека — он действительно обожает животных, работает волонтером в приютах и помогает пристраивать кошек и собак в добрые руки. Увы, постепенно он может потерять контроль за ситуацией и пытаться спасти всех — даже ценой собственного комфорта.
Как проявляется
Но где проходит эта грань между большой любовью к животным, желанием посвятить им все свободное время — и психическим расстройством?
Психологи называют несколько опасных симптомов.
Человек заводит одного питомца за другим, при этом не думает о том, как будет их содержать, — не рассчитывает бюджет, рабочий график
Даже если близкие уговаривают отдать одного из питомцев в добрые руки, человек сопротивляется, хотя ухаживать за таким количеством животных не в состоянии.
Когда человеку указывают на проблемы, он игнорирует слова окружающих и склонен преуменьшать трудности, с которыми сталкивается.
Квартира напоминает хлев: огромное количество хлама по углам, грязный пол, пыль, неприятный запах.
Разумеется, жить с таким соседом мало кому приятно. Постоянный шум, запах аммиака и других естественных отправлений животных, а порой даже страх выйти на лестничный пролет — ведь никто не знает, прививает ли человек своих животных от бешенства, дрессирует ли.
Сам хозяин тоже серьезно рискует — он живет в условиях антисанитарии и вполне может что-нибудь подхватить от животных. К нему все реже приходят в гости, и на него косо смотрят окружающие — он превращается в отшельника.
О печальной участи животных и говорить не стоит — они вынуждены томиться в четырех стенах, за их здоровьем никто не следит, а кормить иногда забывают.
Что делать
Если в вашем доме поселился такой Плюшкин с приставкой «зоо», в первую очередь можно предложить ему помощь профессионального психотерапевта. Если ситуация не меняется, можно проинформировать местные органы здравоохранения, соцслужбы или службы по контролю за условиями содержания животных. Так человек скорее получит необходимую психологическую поддержку, а животные — необходимый им уход.
Денис Долгов, Клинический психолог, кандидат медицинских наук