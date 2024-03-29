Психолог Денис Долгов назвал 4 симптома патологического накопительства животных

Психологи отмечают, что зоологический плюшкинизм можно поставить в один ряд с силлогоманией, хоардингом, синдромом Плюшкина и диспозофобией — все это разные названия навязчивого поведения, при котором люди маниакально собирают и хранят вещи, которые им не нужны. Жилое помещение же вокруг них постепенно становится все менее пригодным для жизни.