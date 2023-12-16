Психолог дала советы, как улучшить память
Нейрофизиологи говорят: нет плохой памяти — есть недостаточное количество повторений. Психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова рассказала «Газете.Ru», как улучшить свои навыки запоминания.
Нейрофизиологи говорят: нет плохой памяти — есть недостаточное количество повторений. Психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова рассказала «Газете.Ru», как улучшить свои навыки запоминания.
«Когда вы выращиваете помидоры, вы же не вытаскиваете их из земли, чтобы посмотреть, отрасли ли корни. Нашей памяти тоже нужно дать дозреть. Не торопить, а создать условия, как помидорам в теплице: регулярно поливать и удобрять. Не жалуйтесь на плохую память, если не повторили действие/ фразу/ процесс достаточно для того, чтобы они автоматизировались. Каждый мозг индивидуален, у каждого — своя программа развития и свое “достаточно”. Но плоды обязательно созреют, если набраться терпения», — объяснила она.
«Если представить нашу долговременную память в виде компьютера, то сначала мы собираем всю информацию на “флешку”. Эту роль играет часть мозга — гиппокамп. Вся новая информация от пяти сенсорных систем (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) ежедневно аккумулируется, а ночью “переписывается” с флешки на жесткий диск — в долговременную память. Но, конечно же, не вся информация. А только та, которая “маркируется” как нужная, ценная, полезная. Остальная очищается под ноль, чтобы утром, после хорошего сна, у вас была свежая чистая оперативная память. Очищение происходит во время фазы медленного сна, поэтому очень важно хорошо высыпаться», — сказала психолог.
Есть две возможности, как показать мозгу, что информация, которую вам нужно запомнить, достойна этого своей ценностью и значимостью.
«Первое: то, что вы запоминаете, должно быть очень ярко окрашено эмоциями. Вы и сейчас без труда вспомните в деталях свои самые важные дни — рождение ребенка, свадьба, победа на соревнованиях. Все это впечаталось в вашу память с помощью эмоций. Именно поэтому такие воспоминания называются впечатлениями. А второй путь — это многократные повторения», — отметила специалист.
«Есть такая порода собак — золотистый ретривер. Название происходит от глагола retrieve — “отыскивать и приносить [дичь]”. Чтобы наша память лучше работала, мы должны стать немного ретриверами. Техника retrieving — это восстановление, извлечение информации из памяти. Недавние исследования в психологии обучения подтвердили так называемый “testing effect”: воспроизведение новой информации по памяти работает для запоминания лучше, чем ее многократное изучение. Иначе говоря, новая информация максимально запоминается тогда, когда, вы ее специально вытаскиваете из памяти», — рекомендовала Зродникова.
«Некоторые люди утверждают, что хорошо запоминают что-то только в условиях стресса. Этому тоже есть объяснение. Гормон кортизол вырабатывается в коре надпочечников при стрессе, заставляя нас испытывать агрессивность, тревожность, напряжение. А выделение кортизола стимулируется АКТГ (аденокортикотропным гормоном). Так вот, АКТГ отвечает не только за агрессию в условиях стресса, опасности, но и улучшает память, запоминание, обучение. Опасные ситуации врезаются в память — нам важно больше в них не попадать. Поэтому умеренный стресс нужен, чтобы начать действовать, реагировать, выходить из зоны комфорта. Главное — следить, чтобы он не стал хроническим», — предупредила специалист.
«Последние открытия по консолидации памяти выявили один простой принцип. Для самого действенного запоминания нужно периодически ничего не делать. Например, если при работе компьютера возникло слишком много задач, и его оперативная память не справляется, то он “зависает”. В это время процессор завершает открытые задачи.
Во время интенсивной учебы полезно отложить все, убрать источники информации и отвлечения и дать информации «перевариться». Делайте перерывы на 10−15 минут, включайте в наушниках «белый шум», избегая умственной активности, чтобы помочь тонкому процессу формирования памяти", — резюмировала психолог.