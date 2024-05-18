Психолог дал советы родителям, отправляющим ребенка в летний лагерь

Современные дети не такие зажатые, у них нет безусловного преклонения перед авторитетом взрослого. Но все же, необходимо предупредить, что и взрослые вожатые, воспитатели и другие тоже могут быть неправы. Или даже тоже могут заниматься травлей. И если ты замечаешь признаки буллинга хоть от кого-то, то его не нужно терпеть, обычно со временем издевательства только усиливаются. А сразу обращаться к другим взрослым, идти в администрацию. И конечно, рассказывать родителем обо всех странностях в коллективе сразу и прежде всего.