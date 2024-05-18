Психолог дал советы родителям, отправляющим ребенка в летний лагерь

Лето в детском оздоровительном лагере — не только солнце, море или речка и лес, приключения, дружба. Но и много-много общения в разновозрастном детском коллективе. Который, зачастую, ребенок видит впервые Как правильно подготовить его к поездке в лагерь, о чем необходимо предупредить, какие меры безопасности предпринять, советуют психолог.
Во-первых, специалисты советуют готовить ребенка к поездке заранее, а не садиться накануне отъезда, доверительно взявшись за руки. Хотя бы потому, что ребенку нужно время на осмысление сказанного, надо «переварить» информацию и задать какие-то встречные вопросы. Конечно, за год или несколько месяцев готовиться не нужно, за чредой школьных дел чадо все позабудет. А вот за месяц-полтора — самое то.
Во-вторых, не нагнетать. Речь, прежде всего, о лете, солнце и отдыхе. Поэтому, начинать такой разговор следует с позитивных моментов лагерной жизни. Обычно заранее известно, что войдет в программу: праздники, конкурсы, плаванье, танцы, кружки, экскурсии… На них и следует акцентироваться. И даже переходя к предостережениям, не стоит никого пугать. Лучше оперировать такими оборотами, как «маловероятно, но может случиться…», «бывали отдельные случаи…», «изредка происходит»… Хочу напомнить и предупредить, хотя скорее всего, это никогда не пригодиться.
При первой же возможности, приедете к нему. И что с вами всегда можно связаться через администрацию или сотрудников лагеря и по телефону.
О других деталях «предлагерной» подготовки рассказывает семейный психолог Марьяна Разумовская.
— Универсальные советы делать сложно, потому что такая подготовка очень зависит от возраста, типа личности, других индивидуальных особенностей ребенка. И каждый родитель, конечно, знает, насколько ребенок коммуникабелен, легко или тяжело сходится с людьми. Обижают ли его в школе или он повсюду как рыба в воде, «с зубами и кулаками».
Но если, все-таки, мы имеем дело с нередким представителем поколения гаджетов, для которого реальное общение вещь трудная, жизнь идет в режиме онлайн и он вдруг поехал в лагерь, здесь есть место даже элементарному.
Расскажите ему, что не надо сидеть в углу и не зажиматься. Если просто ходить отдельно от всех, могут подумать, что ты задираешь нос. Если все время дичиться, решат, что странный. Поэтому самая лучшая стратегия поведения: улыбаться, подходить и общаться, пусть даже это страшно. Совет: не лезть к самым крутым и популярным, подходи к тем, кто имеет похожие увлечения — читает, играет, рисует те же вещи, что и ты.
Когда приходит вечер, то даже взрослому человеку бывает грустно далеко от дома, на казенной подушке. Посоветуйте ребенку, если нахлынет грусть-тоска, сосредоточиться на позитивном. На том, что интересного он будет делать завтра, или в скором времени, здесь в лагере. Обязательно дайте ему с собой из дома «атрибуты ностальгии»: любимую игрушку, фото. Можно еще аудио- или видеролики родителей и друзей записать и там проигрывать. Плакать не зазорно, если хочется.
Очень хорошо «работает», особенно в младших группах, в лагере фигура знакомого взрослого. Для родителя несложно заранее договориться с кем-то из вожатых или работников лагеря, чтобы тот иногда приходил и навещал ребенка, разговаривал с ним. Такой знакомый также может стать страховочным каналом связи в случае потери или кражи телефона, в других ситуациях, когда в лагере что-то пошло плохо. Детям постарше хорошо бы ехать в новый лагерь с другом или с подружкой.
В компании он поедет или без, с ребенком обязательно надо проговорить, что такое травля или буллинг и какими бывают. Что буллинг вовсе не обязательно выглядит как тычки, пинки, избиение. Буллинг — это еще и кража, порча или уничтожение личных вещей, денег, имущества, порча рисунков, поделок на кружке, отбирание еды.
Что есть и вербальные виды насилия в коллективе: оскорбления, угрозы, обидные прозвища, негативные комментарии или сплетни. Или газлайтинг, когда начинают интерпретировать, извращать слова и поступки, рассказывать, что ты «на самом деле думаешь». Это тоже вид манипуляции, призванный принизить, дезориентировать человека.
Другие разновидности эмоционального насилия это угрозы, шантаж, издевательства. Когда винят или ищут вину — все это особенно «играет» в подростковых конфликтах. Заодно можно посоветовать в такие конфликты не ввязываться, не занимать ничью сторону, если все происходящее прямо тебя не касается.
Или кибербуллинг: использование интернета и социальных сетей для унижения, угроз или распространения ложной информации. Поэтому, если тебя малознакомые люди просят снять какой-то ролик или самому там поучаствовать, 10 раз подумай, нужно ли это тебе.
Современные дети не такие зажатые, у них нет безусловного преклонения перед авторитетом взрослого. Но все же, необходимо предупредить, что и взрослые вожатые, воспитатели и другие тоже могут быть неправы. Или даже тоже могут заниматься травлей. И если ты замечаешь признаки буллинга хоть от кого-то, то его не нужно терпеть, обычно со временем издевательства только усиливаются. А сразу обращаться к другим взрослым, идти в администрацию. И конечно, рассказывать родителем обо всех странностях в коллективе сразу и прежде всего.
Разумеется, детям перед отъездом из дома надо напомнить и о безопасности интимного пространства. Самым маленьким — о «правиле трусиков»: то, что под трусиками, никто не трогает, кроме доктора, и то с разрешения мамы. Детям постарше напоминаем про личные границы и безопасность, подросткам — о культуре согласия.
Задача взрослого при таком разговоре не запугать ребенка и не вызвать отторжения, не заставлять испытывать стыд, отвращение или вину, другие отрицательные эмоции, когда вы с ним говорите. Необходимо очень тактично дать понять, что любое нарушение личного пространства в интимной сфере — чрезвычайное происшествие. И нужно, как минимум, сообщить об этом родителям. Взрослым в лагере, кому ты доверяешь. А если была попытка напасть, вступить в физический контакт, то надо уведомить взрослых и сразу вызывать полицию.