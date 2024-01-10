Психолог дал советы, как справиться с постпраздничной депрессией

«Первый шаг — вернуться к здоровому образу жизни. Верните привычку правильно питаться, достаточно спать, три раза в неделю заниматься любым фитнесом. Это поможет восстановить баланс гормонов, повысить настроение и энергию, укрепить иммунитет. Постепенно наращивайте рабочую нагрузку. Не стоит сразу после длинных праздников браться за сложные и объемные задачи, важно начать с тех, которые требуют меньше усилий и времени. Так вы постепенно войдете в рабочий ритм и не перегрузите мозг», — объяснил он.

Психолог рекомендовал отдыхать с помощью смены деятельности, которая будет стимулировать воображение и творчество. Чтобы получать удовольствие от работы, подойдут перерывы, которые вы посвятите чтению бумажных книг, решению головоломок или рисованию.

«Возвращайтесь в рабочий ритм с помощью упражнений на когнитивные способности. На работе поможет игра в шахматы и другие логические игры, решение головоломок и кроссвордов, написание коротких эссе на отвлеченные темы. Классическое задание “Как я провел лето” — яркий пример возвращения школьника в ритм учебы после длительного перерыва. Регулярное выполнение этих упражнений помогает оставаться в форме когнитивно и облегчает возвращение к рабочему режиму после новогодних праздников», — подчеркнул специалист.

Самбурский также посоветовал создать план работы на ближайший месяц и определить приоритеты.

«Обозначьте важные и безотлагательные задачи, а также то, что можно и нельзя перепоручить другим. Приступайте к наиболее сложным задачам утром, а более простые оставляйте на вторую половину дня. Если вам не хочется работать, разрешите себе отдохнуть и вернитесь к задачам позже, восстановив силы», — резюмировал эксперт.