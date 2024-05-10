Психиатр Кузьмищева назвала 3 признака деменции, которых не замечают близкие

Да, деменция необратима, но если ее вовремя «поймать», можно замедлить развитие болезни и как можно дольше сохранять человеку полноценную жизнь. Но из-за сходства этого пока не до конца изученного недуга с обычными признаками возрастных изменений, многие родственники часто списывают все на старческие причуды. Сам же человек и вовсе не догадывается, что с ним что-то не так. Поэтому к врачам приходят, когда отрицать галлюцинации уже невозможно.