Психиатр Кузьмищева назвала 3 признака деменции, которых не замечают близкие

Старея, человек становится забывчивее — и это нормально. Когнитивные функции снижаются, и это влияет на память, на внимание, на реакцию, на скорость принятия решений и обучаемость. Происходящее, скорее всего, станет не самой приятной новостью для пациента и его близких, но при этом пожилой человек остается самим собой. И это принципиальное отличие старости от деменции — глобального нарушения когнитивных функций.
При деменции пациент становится совершенно несостоятелен в быту, не может ориентироваться в пространстве, теряет способность узнавать близких, понимать и использовать устную речь, становится полностью зависимым от окружающих.
Да, деменция необратима, но если ее вовремя «поймать», можно замедлить развитие болезни и как можно дольше сохранять человеку полноценную жизнь. Но из-за сходства этого пока не до конца изученного недуга с обычными признаками возрастных изменений, многие родственники часто списывают все на старческие причуды. Сам же человек и вовсе не догадывается, что с ним что-то не так. Поэтому к врачам приходят, когда отрицать галлюцинации уже невозможно.
Есть классический набор признаков:
- ухудшение памяти,
- отказ от прежних интересов,
- сложности с планированием и выполнением обычных дел,
- избыточная доверчивость или, наоборот, подозрительность.
Кроме того, пожилой пациент плохо различает цвета, не ориентируется во времени и пространстве, постоянно забывает, что куда положил. Отметить такие симптомы не составит труда.
Но при этом есть поведенческие моменты, о которых знают только психиатры. Эксперт назвала три таких признака.
- Поворот головы. Пациент не в состоянии сам ответить на вопросы врача и, как ребенок, то и дело поворачивается в сторону сопровождающего его родственника, чтобы тот ему подсказал или дал понять, что ответ верный.
- Маскированные ответы. После прямо заданного вопроса пациент начинает рассказывать что-то отстраненное, не имеющее отношения к теме. И в итоге диалог заходит не туда, и иногда врачу самому сложно вспомнить, о чем он изначально спрашивал.
- «Собирательное» поведение. Яркий признак начинающейся деменции. Уходя из кабинета и прощаясь, пациент начинает собирать со стола вещи, причем не только свои, но и чужие.
Какие признаки деменции проявляются по вечерам, Vokrugsveta.ru рассказывал в этом материале.