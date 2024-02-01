Прячемся в театре от депрессии: 6 терапевтичных спектаклей в Санкт-Петербурге

Чтобы жить полную жизнь, нельзя терять в себе ребёнка — утрачивать язык воображения и способность вовлекаться в игру. Дилогия Андрея Могучего это самый масштабный детский спектакль в истории, большая часть зрителей которого — взрослые. Это DC и Marvel от театра. Танк, медведь, железный занавес под потолок, канатоходцы, убойные грим и костюмы и несравненная игра разных поколений актёров БДТ. Можно увидеть только в Петербурге и обязательно нужно увидеть.