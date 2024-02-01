Прячемся в театре от депрессии: 6 терапевтичных спектаклей в Санкт-Петербурге

Автор телеграм-канала Театральная Вешалка Георгий Цицишвили
«Старший сын»
Театр «Мастерская».
2 февраля.
Если говорить о классическом театре, то его несомненно стоит смотреть в театре «Мастерская». Зачастую переносить кино на сцену — идея сомнительная. Но у Григория Козлова получилось не просто повторить классический сюжет советского хита, но и создать самобытную, лирическую историю о дружбе, времени и авантюризме.
«Из фрески ВЕЧНОСТЬ»
МДТ — Театр Европы.
10 февраля.
Спектакль посвящён кончине одного из величайших театральных педагогов, соавтора Льва Додина в МДТ, режиссёра Валерия Галендеева. Само это будет терапевтичным: ученики — молодые и уже признанные звёзды театра — читают избранные стихи в честь того, кто дал им дорогу в жизнь. Вечер будет полон тепла и доброй грусти.
«В лучах»
Театр им. Ленсовета.
19 февраля.
История про Марию Склодовскую-Кюри. Выбравшаяся из нищеты великая учёная женщина в мужском мире, которая снесла барьеры и рамки — и внутри себя, и вовне. Моноспектакль, в котором прима «Ленсовета» Лаура Пицхелаури не играет, а священнодействует.
«Друг мой»
Невидимый театр.
25 и 26 февраля.
Моноспектакль Семёна Серзина с прекрасным актёром Олегом Рязанцевым. История о близости, кризисе, одиночестве и светлой грусти. Это рефлексия о поиске смысла жизни, когда ты уже не ребёнок, а предлагаемые обстоятельства тяжелы.
«Три толстяка», эпизоды 1 и 2
БДТ.
28 и 29 февраля.
Чтобы жить полную жизнь, нельзя терять в себе ребёнка — утрачивать язык воображения и способность вовлекаться в игру. Дилогия Андрея Могучего это самый масштабный детский спектакль в истории, большая часть зрителей которого — взрослые. Это DC и Marvel от театра. Танк, медведь, железный занавес под потолок, канатоходцы, убойные грим и костюмы и несравненная игра разных поколений актёров БДТ. Можно увидеть только в Петербурге и обязательно нужно увидеть.
«Просто Дон Кихот»
Театр «Суббота».
28 февраля.
Один из самых многообещающих молодых режиссёров Петербурга и России Кирилл Люкевич ставит шедевр Сервантеса, за который по разным причинам редко берутся в театре. На роль Дон Кихота выбран один из самых жизнелюбивых и авангардных актёров города — Александр Лушин. Спектакль жизнеутверждающий, теплый, погружающий зрителя в увлекательное путешествие и обозначающий важную мысль: любая жизнь важна и может быть полна.