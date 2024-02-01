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Прячемся в театре от депрессии: 6 терапевтичных спектаклей в Санкт-Петербурге

Говорят, февраль — худший месяц в году. Специально для тех, кто на последнем издыхании из-за погоды, серости и отсутствия солнца, автор телеграм-канала Театральная Вешалка Георгий Цицишвили подобрал светлые, тёплые и жизнеутверждающие спектакли в культурной столице. Читайте в подборке VK Гида.
Источник: Личный архив

Автор телеграм-канала Театральная Вешалка Георгий Цицишвили

«Старший сын»

Театр «Мастерская».

2 февраля.

Если говорить о классическом театре, то его несомненно стоит смотреть в театре «Мастерская». Зачастую переносить кино на сцену — идея сомнительная. Но у Григория Козлова получилось не просто повторить классический сюжет советского хита, но и создать самобытную, лирическую историю о дружбе, времени и авантюризме.

Источник: Театр «Мастерская»

«Из фрески ВЕЧНОСТЬ»

МДТ — Театр Европы.

10 февраля.

Спектакль посвящён кончине одного из величайших театральных педагогов, соавтора Льва Додина в МДТ, режиссёра Валерия Галендеева. Само это будет терапевтичным: ученики — молодые и уже признанные звёзды театра — читают избранные стихи в честь того, кто дал им дорогу в жизнь. Вечер будет полон тепла и доброй грусти.

Источник: МДТ — Театр Европы

«В лучах»

Театр им. Ленсовета.

19 февраля.

История про Марию Склодовскую-Кюри. Выбравшаяся из нищеты великая учёная женщина в мужском мире, которая снесла барьеры и рамки — и внутри себя, и вовне. Моноспектакль, в котором прима «Ленсовета» Лаура Пицхелаури не играет, а священнодействует.

Источник: Театр им. Ленсовета

«Друг мой»

Невидимый театр.

25 и 26 февраля.

Моноспектакль Семёна Серзина с прекрасным актёром Олегом Рязанцевым. История о близости, кризисе, одиночестве и светлой грусти. Это рефлексия о поиске смысла жизни, когда ты уже не ребёнок, а предлагаемые обстоятельства тяжелы.

Источник: Невидимый театр

«Три толстяка», эпизоды 1 и 2

БДТ.

28 и 29 февраля.

Чтобы жить полную жизнь, нельзя терять в себе ребёнка — утрачивать язык воображения и способность вовлекаться в игру. Дилогия Андрея Могучего это самый масштабный детский спектакль в истории, большая часть зрителей которого — взрослые. Это DC и Marvel от театра. Танк, медведь, железный занавес под потолок, канатоходцы, убойные грим и костюмы и несравненная игра разных поколений актёров БДТ. Можно увидеть только в Петербурге и обязательно нужно увидеть.

Источник: БДТ

«Просто Дон Кихот»

Театр «Суббота».

28 февраля.

Один из самых многообещающих молодых режиссёров Петербурга и России Кирилл Люкевич ставит шедевр Сервантеса, за который по разным причинам редко берутся в театре. На роль Дон Кихота выбран один из самых жизнелюбивых и авангардных актёров города — Александр Лушин. Спектакль жизнеутверждающий, теплый, погружающий зрителя в увлекательное путешествие и обозначающий важную мысль: любая жизнь важна и может быть полна.

Источник: Театр «Суббота»

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