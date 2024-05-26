Прозрачное решение. Эксперт развенчал 7 мифов об элайнерах

На самом деле. И да, и нет. Стоимость лечения при помощи кап практически всегда выше, чем при помощи брекетов. Но элайнеры не требуют столь частых визитов к ортодонту — всего раз в 2−3 месяца, в то время как пациенты с брекетами нуждаются в регулярной замене дуг и тяг, фиксации внезапно отклеивающихся брекетов, что приводит к дополнительным расходам.