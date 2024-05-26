Прозрачное решение. Эксперт развенчал 7 мифов об элайнерах

Металлические, пластиковые, сапфировые и прочие брекеты на зубах стали привычным "украшением, и уже никого не шокируют. Их носят сегодня и подростки, и взрослые. Но если факт исправления прикуса надо сделать максимально незаметным, на помощь придут элайнеры — прозрачные съемные капы, которые сегодня широко используют в ортодонтическом лечении. Об этих аппаратах aif.ru рассказал врач-стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель стоматологической клиники Игорь Блюмкин.
Первая система элайнеров появилась более 25 лет назад. С тех пор они эволюционировали, став гораздо более удобными, эффективными и доступными. Сейчас эта технология довольно популярна, однако насчёт ее возможностей продолжают спорить.
Наш эксперт прокомментировал пять наиболее распространенных заблуждений об элайнерах.
Миф № 1: Элайнеры подходят только для взрослых
На самом деле. Это не так. Элайнеры успешно применяются для лечения и взрослых, и детей старше 6 лет. Но важно, чтобы ребенок был дисциплинированным и ответственным, поскольку капы легко могут быть потеряны или забыты, например, в школьной столовой.
Поэтому родители должны помогать детям следить за соблюдением режима ношения кап. А также рассказывать о важности процесса лечения и о его результате.
Миф № 2: Элайнеры не так эффективны, как брекеты
На самом деле: Современные элайнеры не уступают в эффективности брекетам за счет применения точных цифровых технологий в процессе диагностики и изготовления. Однако для достижения желаемого результата носить элайнеры нужно минимум 22 часа в сутки.
Поэтому результат ношения этих аппаратов зависит от самодисциплины пациента и его готовности придерживаться рекомендаций врача. В противном случае лечение может пойти не по плану и потребуется изготовление новых элайнеров. Но даже это почти всегда входит в стоимость лечения.
Миф № 3. У элайнеров нет никаких преимуществ перед брекетами
На самом деле. Есть, и немало. Во-первых, их можно снять и надеть самому, что удобно: например, это выручит пациента, например, перед важным выступлением.
Во-вторых, это упрощает гигиену рта: пациент сможет регулярно чистить эти аппараты, удалять остатки еды и, таким образом, предотвращать появление неприятного запаха и развитие проблем с зубами и деснами.
Третье — экономия времени: с элайнерами достаточно посещать врача раз в 2−3 месяца. Благодаря этому проходить лечение удобно даже пациентам из других городов или часто путешествующим людям.
Как и к брекетам, к элайнерам нужно привыкнуть, но и здесь это происходит быстрее. А полностью цифровой протокол, с помощью которого планируется лечение на элайнерах, позволяет более точно спрогнозировать результат лечения.
Миф № 4. Элайнеры надо носить дольше, чем брекеты
На самом деле. Сроки лечения при ношении элайнеров и брекетов обычно совпадают. Как правило, обе системы нужно носить 1,5−2 года, но все зависит от сложности случая и ответственности пациента. В очень редких случаях брекеты могут сработать быстрее, но решение об их наибольшей эффективности принимается врачом.
Миф № 5: Элайнеры стоят дороже брекетов
На самом деле. И да, и нет. Стоимость лечения при помощи кап практически всегда выше, чем при помощи брекетов. Но элайнеры не требуют столь частых визитов к ортодонту — всего раз в 2−3 месяца, в то время как пациенты с брекетами нуждаются в регулярной замене дуг и тяг, фиксации внезапно отклеивающихся брекетов, что приводит к дополнительным расходам.
Кроме того, сложности с гигиеной у пациентов с брекетами зачастую приводят к дополнительным расходам на лечение кариеса. Согласно статистике нашей клиники, в период ношения элайнеров кариес появляется только у одного из 10 пациентов, в то время как среди пациентов с брекетами с этим сталкиваются 7 из 10 человек.
В результате общая стоимость лечения на элайнерах часто оказывается сопоставимой с лечением на брекетах.
Миф № 6: Элайнеры — это скучно и для молодежи не подходят
На самом деле, тут все зависит от вашего желания: базовые элайнеры — действительно, прозрачные и незаметные, однако, у ортодонтов есть авторские приемы, как их украсить, и сделать пациента более стильным. Например, есть вариант — сделать кнопки для фиксации кап разных ярких цветов, или можно нанести на элайнеры рисунки или даже 3-D объекты.
Миф № 7: Элайнеры — выбор для лентяев, их не нужно чистить
На самом деле. Опыт показывает, что способность бактерий смешиваться с остатками пищи, слюной и приклеиваться к чему угодно, крайне высока. Поверхность элайнеров — не исключение. Если вы не хотите ходить с биологическим оружием во рту, то вам придется каждый день чистить капы зубной щеткой и использовать специальные шипучие таблетки для замачивания.
Многие мифы об элайнерах возникли из-за классического скептического отношения к новому, а также из-за консервативности многих докторов. Сейчас это не просто альтернатива брекетам, а полноценный метод лечения, который может быть адаптирован под потребности и желания каждого. А еще это очень удобный и эстетичный способ коррекции прикуса, который подходит людям практически всех возрастов.
Грамотный специалист подбирает решение, отталкиваясь от индивидуальных особенностей и потребностей пациента. Поэтому при выборе метода ортодонтического лечения важно обратить внимание не только на саму технологию, но и на профессионализм и опыт врача. Обсудите с врачом все возможные варианты и не забывайте: успех лечения в той же степени зависит от вашей собственной дисциплины и готовности следовать рекомендациям.