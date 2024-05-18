«Проветривайте помещения ближе к ночи, используйте фильтры для носа»: эксперт Минздрава назвала 7 главных правил профилактики сезонной аллергии

Как правило, АСИТ проводят в осенне-зимний период. Сегодня такая терапия не входит в базовые программы бесплатного лечения по полису ОМС. Но в некоторых регионах территориальные программы бесплатной медпомощи предусматривают АСИТ для детей. Чтобы уточнить, есть ли такая возможность в вашей области или крае, позвоните в колл-центр страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС.