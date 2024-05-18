«Проветривайте помещения ближе к ночи, используйте фильтры для носа»: эксперт Минздрава назвала 7 главных правил профилактики сезонной аллергии

В России сейчас вовсю цветут деревья и кустарники, причиняющие страдания аллергикам. Для тех, кто бурно реагирует на пыльцу многих растений, включая травы, период мучений будет продолжаться аж до начала сентября, поясняют специалисты. Как помочь себе, чтобы легче пережить это время? Аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Усачева назвала семь главных правил профилактики сезонной аллергии.
1. В период цветения «своего» растения-аллергена старайтесь меньше гулять в лесах и парках.
2. Не держите окна открытыми. Проветривать помещение рекомендуется после дождя (он прибивает пыльцу. — Ред.) или вечером, когда нет ветра. Если повесить на окно хорошо смоченную простыню или марлю в несколько слоев, это тоже поможет задерживать пыльцу.
3. Помните, что максимум пыльцы в воздухе бывает по утрам в сухие жаркие дни. Поэтому гулять лучше в вечернее время и после дождя.
4. Вернувшись с улицы, нужно поменять одежду, принять душ, умыть лицо.
5. В помещениях рекомендуется проводить ежедневную влажную уборку.
6. Используйте очистители воздуха.
7. Защититься от пыльцы на улице помогают барьерные средства. Даже самые обычные солнцезащитные очки снижают количество раздражающих частиц, которые попадают на слизистую глаз. Также можно воспользоваться фильтрами для носа (их еще называют «респираторы-невидимки», продаются на маркетплейсах по цене от 500 до 1 тыс. руб за упаковку. — Прим. Ред.).
В ТЕМУ.
Правда ли, что с возрастом поллиноз у детей может стихнуть?
— Иногда у детей в период полового созревания симптомы [сезонной] аллергии могут стихнуть, — подтверждает аллерголог-иммунолог Анна Усачева. — Но особенно рассчитывать на это не стоит. Даже если так происходит, симптомы в будущем могут вернуться.
Поэтому родителям важно озаботиться лечением аллергии, говорит врач.
— Сегодня применяются методы лечения, направленные на устранение симптомов. К ним относится прием антигистаминных препаратов, различных противовоспалительных средств для носа и глаз. В случае астмы назначается базисная противовоспалительная терапия, — поясняет Усачева. — При этом единственный способ лечения, который позволяет достигнуть длительной ремиссии заболевания, — аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), которая применяется у пациентов старше 5 лет. АСИТ предотвращает прогрессирование аллергии, превращение аллергического ринита в астму, легкой астмы — в тяжелую.
СПРАВКА «КП».
Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) это, по сути, тренировка иммунитета, чтобы он стал менее восприимчивым к тем или иным аллергенам. Пациенту регулярно вводят препарат, содержащий малую дозу аллергена. В результате организм привыкает, и развивается толерантность. То есть нечувствительность к пыльце или другим провокаторам аллергических приступов.
Как правило, АСИТ проводят в осенне-зимний период. Сегодня такая терапия не входит в базовые программы бесплатного лечения по полису ОМС. Но в некоторых регионах территориальные программы бесплатной медпомощи предусматривают АСИТ для детей. Чтобы уточнить, есть ли такая возможность в вашей области или крае, позвоните в колл-центр страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС.