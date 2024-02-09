Провал масс между большими и малыми экзопланетами связали с их миграциями

Проведенные учеными расчеты показали, что крайне малое число суб-нептунов связано с тем, что на первых фазах существования звездных систем эти планеты мигрируют в сторону светила, где их атмосфера разогревается и начинает активно уноситься в космос под действием излучения светила. В результате этого они или лишаются фактически всей своей атмосферы, что превращает их в крупные каменистые экзопланеты, или же их газовые оболочки «распухают» и они превращаются в более крупные газовые гиганты.