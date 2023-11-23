Протекает скрыто: Россиянам назвали опасный недуг, который многие путают с ОРЗ

У детей, не имеющих прививки от коклюша, болезнь сопровождается кашлем и рвотой. У взрослых он может протекать скрыто, только с длительным кашлем. Как правило, коклюш начинается малосимптомно и похож на ОРЗ. Температура не повышается, и человеку не становится плохо. Врач предупредила, что, если кашель долго не удаётся вылечить, необходимо как можно скорее обследоваться на коклюш и сделать рентген лёгких.

«При положительном анализе можно принимать лекарственные средства против кашля, если он сильно меняет качество жизни. Однако если это уже поздняя стадия заболевания, то в такой ситуации можно просто ждать, когда кашель пройдёт сам», — заверила Мескина.

Она напомнила, что прививка от коклюша делается детям в раннем возрасте и повторно в десять лет. А вот взрослым людям нужно самим заботиться о ревакцинации, чтобы не заразиться вновь. По её словам, вакцинация поможет избежать осложнений на лёгкие и пневмонии.

Лайф ранее сообщал, что недавно в Екатеринбурге ученики гимназии № 47 отправились на карантин из-за вспышки коклюша. Инфекцию подхватили четыре человека. Теперь школьники смогут вернуться на занятия только при наличии результатов мазка и справки о том, что они полностью здоровы.