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Простые советы. Терапевт рассказала, как не заразиться простудой в офисе

Из ста простуженных только один идет к врачу. Остальные отправляются на работу. Как не заразиться от коллег, которые чихают на тебя весь рабочий день?
Источник: Freepik

Весной болеют многие. И заражаются они не только в переполненном общественном транспорте, но и на работе. Как минимизировать риск офисной простуды? Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт сети клиник Галина Аксенова.

Максимально дистанцируйтесь от людей с явными признаками инфекционных заболеваний. Чем дальше вы будете от них находиться — тем лучше. Но расстояние 1−1,5 метра врачи считают уже вполне безопасным.

Постарайтесь как можно реже здороваться с людьми за руку — независимо от того, кто этот человек — коллега или ваш близкий друг. В сезон простуд как можно чаще мойте руки. Научно доказано, что мытье рук с мылом, о котором говорили еще наши бабушки и мамы, уменьшает риск инфекционных заболеваний в 1,5−2 раза. Откуда бы вы ни пришли — вымойте руки с мылом.

Регулярно промывайте нос солевым или физиологическим раствором (они продаются в аптеках). Старайтесь как можно реже пользоваться предметами общего пользования — будь то кружка, стол, папка. Свой рабочий стол каждые 2−3 часа обрабатывайте раствором антисептика.

Регулярно проветривайте помещения — каждые 2−3 часа в течение 5- 10 минут. Это не только обеспечит приток свежего воздуха, но и существенно снизит концентрацию различных микробов, которые вызывают респираторные заболевания.

Также старайтесь поддерживать свой иммунитет. Для этого соблюдайте старые как мир, но по-прежнему работающие правила.

Питаться нужно разнообразно и полноценно и таким образом, какой подходит для вашего организма. Не стоит себя насильно кормить теми продуктами, которые вам «не заходят».

Высыпайтесь — в большинстве случаев репаративные процессы (восстановление целостности тканей) протекают ночью, во сне. Человек, который не высыпается, гарантированно имеет более низкий иммунитет, чем люди, которые высыпаются регулярно.

Движение — это не только жизнь, но и здоровье. Не каждому человеку нравится заниматься спортом. Однако тот или иной вид физической активности, который нравится вам, найти можно всегда. Будь то волейбол, езда на лыжах и т. д. Занимайтесь регулярно, 2−3 раза в неделю, в течение 60−90 минут. Это гарантированно прибавит вам здоровья и позволит не заболеть.

И не забывайте, что забота о здоровье должна быть не периодической, а регулярной.