Простые советы. Терапевт рассказала, как не заразиться простудой в офисе

Постарайтесь как можно реже здороваться с людьми за руку — независимо от того, кто этот человек — коллега или ваш близкий друг. В сезон простуд как можно чаще мойте руки. Научно доказано, что мытье рук с мылом, о котором говорили еще наши бабушки и мамы, уменьшает риск инфекционных заболеваний в 1,5−2 раза. Откуда бы вы ни пришли — вымойте руки с мылом.