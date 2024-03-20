Просто о сложном. Главный терапевт объяснила, как разбираться в лекарствах

Первое — химическое наименование. Его присваивют согласно требованиям Международного союза по чистой и прикладной химии (IUPAC). Оно обычно очень длинное и сложное для использования в устной речи или медицинской документации. Например, химическое наименование всем знакомого аспирина пишется так: 2-(Ацетилокси)бензойная кислота. Оно обязательно есть в фармакопейной статье, но даже в инструкции к препарату встречается далеко не всегда. Поэтому, ни пациентам, ни даже врачам, не нужно пытаться его запоминать.