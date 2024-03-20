Просто о сложном. Главный терапевт объяснила, как разбираться в лекарствах

Врачи понимают эту систему, и поэтому не только разбираются даже в «трехэтажных» названиях препаратов, но и легко запоминают их.
Как лекарствам даются имена
Этой «врачебной тайной» поделилась в своем Telegram-канале директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина. Она рассказала на примере аспирина, как лекарствам даются имена. А потом привела данные по «паролям», позволяющим понять, каким действием обладает лекарство. Относится оно к обезболивающим, антибиотикам или каким другим группам препаратов.
Прежде всего, нужно понимать, что у каждого лекарственного препарата есть минимум три названия.
Первое — химическое наименование. Его присваивют согласно требованиям Международного союза по чистой и прикладной химии (IUPAC). Оно обычно очень длинное и сложное для использования в устной речи или медицинской документации. Например, химическое наименование всем знакомого аспирина пишется так: 2-(Ацетилокси)бензойная кислота. Оно обязательно есть в фармакопейной статье, но даже в инструкции к препарату встречается далеко не всегда. Поэтому, ни пациентам, ни даже врачам, не нужно пытаться его запоминать.
Самое важно название — МНН
Второе название для них гораздо важнее. Оно самое информативное, его называют международным непатентованным названием (МНН).
"На упаковке лекарства оно обычно указывается более мелким шрифтом под крупным торговым названием, — уточняет главный терапевт. — По МНН препарат называют во всем мире, на всех языках, в официальных документах, что позволяет медицинским и фармацевтическим работникам разных стран понимать друг друга.
ВОЗ разработала целый ряд правил, согласно которым выстраивается МНН. В названии может отражаться источник получения вещества, химическое основание, болезнь или орган, которые они лечат или имя создателя. МНН аспирина — ацетилсалициловая кислота.
В случае, если препарат содержит несколько веществ, МНН не присваивают, а в документации перечисляют МНН компонентов, входящих в его состав. МНН не подбирается для веществ, которые давно используются в медицинской практике, для растительных и гомеопатических препаратов".
Название, которое пишут крупными буквами
Третье название — имя собственное конкретного препарата конкретной фирмы. Его еще называют торговым названием.
"Оно обычно написано самыми крупными буквами на упаковке, — говорит Оксана Михайловна. — Именно на него чаще всего ориентируются потребители. Оно необходимо для того, чтобы различать препараты разных производителей на основе одного и того же действующего вещества.
По возможности, его стараются сделать удобным, благозвучным и непохожим на название препаратов с другим эффектом. Также оно должно соответствовать принципам гуманности и морали. Так, ацетилсалициловая кислота от разных производителей может называться аспирин, тромбо-асс, упсарин
Наиболее удачными, по мнению потребителей, считаются «говорящие» наименования, которые сразу указывают на область применения препарата. К примеру, многие средства от ОРВИ имеют в названии слог «грипп» или «флю» (от «influenza», которым называют грипп во многих европейских языках), «вит» говорит о наличии витаминов, «фер» указывает на железо (от лат. «ferrum»), а «лакс» — на слабительный эффект (от англ. laxative — слабительное). Элемент «алг» (от греч. algos — боль) присутствует в названиях многих обезболивающих лекарственных средств, «кардиа», «кор» сообщает о лечении заболеваний сердца, «дерма» — кожи.
Однако эти правила соблюдается не всегда. В названии «Папазол» отражаются препараты, входящие в состав — папаверин и бендазол, а не эффект после его приема, а в «Виагре» слились слова «vigor» (англ. власть, энергия) и «Ниагара», что должно было символизировать силу и мощь".
Быстрее, выше сильнее …
«Кроме того, в названии можно встретить приставки, указывающие на особое действие препарата, — говорит профессор Драпкина. — Например, “форте” говорит о повышенной концентрации действующего вещества или наличии дополнительных компонентов, увеличивающих его эффективность. С такими препаратами стоит быть осторожными и проконсультироваться с врачом перед их приемом, т.к. это не только усиленный эффект, но и больший риск побочных эффектов.
«Мите» обозначаются препараты с низкой дозой действующего вещества и неярко выраженным терапевтическим действием. «Рапид» — указывает на ускоренное, а «Ретард» и «Депо» — напротив, замедленное действие. Большинство таблеток и капсул с такой пометкой нельзя разламывать или разжевывать, если только производитель не указал, что это можно делать для ускорения эффекта".
Знание названий лекарств поможет избежать трагедий
Оксана Драпкина настоятельно советует обращать внимание не только на торговое, но и на непатентованное название: "Во-первых, может возникнуть ситуация, когда по незнанию принимается 2 и более препаратов с разными торговыми названиями, но с одинаковым действующим веществом. Это может привести к передозировке. Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ.
Неоднократно описаны случаи, когда человек простывал, принимал средство «от простуды», оно действовало не сразу, и добавлялись еще один-два препарата, также содержащие парацетамол. В итоге, превышение рекомендованной дозы приводило к поражению печени.
Во-вторых, у человека с лекарственной аллергией реакция может возникнуть не на один препарат, а на несколько, если они обладают схожей химической формулой и действием. К примеру, у человека с аллергией на пенициллин, есть вероятность развития перекрестной реакции на другие антибиотики пенициллинового ряда, т.к в их составе имеется общее β-лактамное кольцо. В этом случае МНН может указать на групповую принадлежность препарата и предупредить развитие тяжелых последствий".
Об эффекте препарата больше всего говорит окончание
Врач, услышав впервые название какого-то нового препарата, часто уже понимает, каким лечебным действием он обладает. Эта тайна чаще всего «зашифрована» в окончании его названия. Оксана Михайловна приводит много примеров таких типичных окончаний, рассказывающих о лечебном действии препаратов. Вот некоторые из них:
- АБИН — противовирусный или противоопухолевый препарат, произведенный на основе нуклеозидов.
- АЗА — говорит о том, что это ферментный препарат.
- АЗОЗИН — препараты для лечения гипертонии из группы празозина.
- АЛОКС — антацид (средство от изжоги) на основе алюминия.
- АНДР — препарат из группы андрогенов (мужские половые гормоны).
- АРОЛ — препарат, препятствующий свертыванию крови (антикоагулянт), производное дикумарола.
- АЦЕТАМ — ноотропный препарат на основе пирацетама (широко применяются в неврологии).
- АФИЛ — сосудорасширяющее средство из группы ингибиторов ФДЭ-5 (используются в лечении эректильной дисфункции).
- ВИР — противовирусный препарат.
- ДИПИН — средство для снижения артериального давления из группы блокаторов кальциевых каналов.
- ДОПА — неврологические препараты, являющиеся агонистами дофаминовых рецепторов.
- КАИН — местное обезболивающее средство.
- КОНАЗОЛ — противогрибковое средство, производное миконазола.
- Частица «КАЛЬЦИ» встречается в препаратах, производных от витамина D.
- КОКСИБ — противовоспалительные препараты, являющиеся селективными (избирательными) блокаторами циклооксигеназы.
- КОРТ — гормон коры надпочечников (кортикостероид).
- КСАБАН — препарат, разжижающий кровь, из группы ингибиторов фактора свертывания крови.
- МАБ — биологический препарат, являющийся моноклональным антителом.
- МЕТАЦИН — противовоспалительный препарат, производное индометацина.
- НИДИН — лекарства для снижения артериального давления, производные клонидина.
- ОКСАЦИН — антибиотик, производное налидиксовой кислоты.
- ПАРИН — препарат, разжижающий кровь, производное гепарина.
- ПОЭТИН — препараты, стимулирующие производство клеток крови.
- СЕМИД — мочегонные средства, производные фуросемида.
- ОЛОЛ — лекарства для снижения артериального давления из группы бета-блокаторов.
- ПРАЗОЛ — противоязвенные препараты, производные бензимидазола.
- ПАМИД — мочегонные средства, производные сульфонамида.
- ФУНГИН — противогрибковые средства.
- ЦИЛЛИН — антибиотики пенициллинового ряда.
- ПРИЛ — препараты для снижения давления из группы ингибиторов АПФ.
- САРТАН — препараты для снижения давления из группы блокаторов рецепторов ангиотензина.
- ЦЕФ — антибиотик из группы цефалоспоринов.
- ЦИКЛИН — антибиотик тетрациклинового ряда.
- СТАТ, — ВАСТАТИН — статины, препараты для снижения уровня холестерина.