Прощеное воскресенье — 2024: когда, что говорить и отвечать

Прощеное воскресенье в России по традиции отметят в последний день Масленицы, перед началом Великого поста. В 2024 году праздник выпадает на 17 марта. В этот день верующие завершают подготовку к посту и просят прощения друг у друга, а в храмах служат особый чин прощения. Подробнее об истории праздника и его традициях, а также о том, что нельзя делать в Прощеное воскресенье, — в материале «Известий».
Прощеное воскресенье в 2024 году: история и смысл праздника
Прощеное воскресенье ежегодно отмечается в разные даты, которые зависит от Пасхи. В 2024 году православные празднуют этот день 17 марта. Прощеное воскресенье завершает Масленицу, или Сырную седмицу, и предшествует Великому посту, который начнется 18 марта и продлится до 4 мая. Помимо популярного в миру названия, у прощеного воскресенья есть еще два.
Неделя сыропустная — такое наименование в церковных книгах дано, потому что в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов, в том числе и сыра, их «отпускают», или «оставляют».
Адамово изгнание, еще одно название дня, связано с тем, что на богослужении вспоминают историю создания человека, его падения и изгнания из рая. Считается, что, подобно прощению Адама и Евы Богом, обычные люди также должны найти в себе силы не только простить своих обидчиков, но и самим попросить прощения.
Название Прощеное воскресенье не употребляется в церкви и является народным, используясь только в быту. Обусловлено же оно совершением вечером чина прощения во время службы, традиции которого берут свое начало со времен древних египетских отшельников, которые удалялись в пустыню на 40 дней перед Пасхой. Каждый из них понимал, что может и не перенести испытания, а потому накануне, как и перед смертью, монахи просили друг у друга прощения за все совершенные обиды и прощали всех сами.
Прощеное воскресенье 17 марта 2024: как правильно просить прощения, что говорить
В православной традиции, готовясь к Великому посту, верующие должны примириться со всеми, кто обидел их и кого обидели они. В церкви в этот день на литургии читают соответствующий отрывок из Евангелия со словами Иисуса Христа: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
Утреннюю литургию священнослужители проводят в белых одеяниях, но вечером, когда проходит чин прощения, цвет одежды сменяет траурный черный. Убранство храма также меняется, а сама служба проходит в темноте.
Во время чина прощения настоятель храма просит прощения у своего клира и прихожан. После этого он кланяется до земли. Все также отвечают ему земным поклоном. Затем священнослужители по старшинству просят прощения у настоятеля. За ними следуют прихожане. Традиционно в этот день люди просят прощения словами «Прости меня», а в ответ им говорят: «Бог простит, и я прощаю!». При этом слова должны быть искренними, от всей души, иначе они не будут иметь смысла.
Просить прощения следует не только в церкви, но и у людей в обычной жизни. Современные технологии позволяют делать это по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Церковью такой способ не возбраняется, но священнослужители всё-таки призывают делать это лично. Просить прощения по телефону стоит в тех случаях, когда вы с человеком находитесь друг от друга далеко. Если же нет возможности связаться с родственником, другом или знакомым, можно зажечь свечу и попросить у него прощения перед иконой.
«Мы не всегда замечаем, когда делаем людям больно. Думаем про себя: “Ну нет, этого человека я точно ничем не мог обидеть”, но так ли это? Попросить прощения у всех братьев и сестер по вере будет совсем нелишним», — поясняет протоиерей Игорь Фомин.
Прощеное воскресенье: народные приметы, что нельзя делать
Прощеное воскресенье совпадает с последним днем славянской Масленицы, поэтому сочетает в себе и разные дохристианские традиции и обычаи. Утром в этот день шли на службу, а затем на ярмарках ели блины и сжигали чучело Зимы. Эта традиция сохранилась до сих пор, тем более, что Прощеное воскресенье является последним днем до Пасхи, когда разрешены шумные развлекательные мероприятия.
В Москве в день Прощеного воскресенья на ВДНХ запланированы мероприятия, получившие названия «НейроМасленица. Метаморфозы». Гостей и жителей столицы будут ждать мультимедийное шоу, созданное нейросетью и в основе которого полотна известных русских художников, иммерсивный спектакль, различные мастер-классы, масленичные игры и выступления этно-коллективов. Кроме того, ожидается, что в ходе мероприятий будет приготовлен самый большой блин в России.
А самое высокое чучело Масленицы сожгут 16 марта в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». Кроме того, в этот день посетителей ждут музыкальные концерты, мастер-классы по метанию валенок и множество различных блинов. Еще одно чучело Зимы сожгут 16 марта в парке Никола-Ленивец, за этим мероприятием можно будет наблюдать онлайн.
В Санкт-Петербурге в этом году уличные театры, ансамбли, блины и сжигание чучела Масленицы ждет посетителей в парке на Елагином острове и на Соборной площади Петропавловской крепости. В заключительный день, в Прощеное воскресенье, гости праздника смогут угоститься блинным пирогом весом в 500 кг и посмотреть на сжигание чучела Масленицы на берегу Кронверкского пролива.
Церковь при этом рекомендует не подменять духовный смысл праздника весельем и напоминает, что главный смысл дня — в очищении души от обид. Православным христианам на Прощеное воскресенье, как и в любой день, рекомендуется воздержаться от ссор, споров и уныния и заботиться о том, чтобы сохранить в душе мир и покой.