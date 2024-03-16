Прощеное воскресенье — 2024: когда, что говорить и отвечать

Название Прощеное воскресенье не употребляется в церкви и является народным, используясь только в быту. Обусловлено же оно совершением вечером чина прощения во время службы, традиции которого берут свое начало со времен древних египетских отшельников, которые удалялись в пустыню на 40 дней перед Пасхой. Каждый из них понимал, что может и не перенести испытания, а потому накануне, как и перед смертью, монахи просили друг у друга прощения за все совершенные обиды и прощали всех сами.