Проще, чем кажется: как выгодно арендовать дачу

— Дело в том, что поздней весной возникает ажиотажный спрос. И первым делом, конечно, потенциальные арендаторы интересуются наиболее качественными предложениями: ближе к Москве, асфальтовые дороги, дом с газом, а значит, отоплением и горячей водой. Плюс, разумеется, с туалетом и душем. Таких вариантов да еще за умеренную цену не так много. Поэтому арендовать лучше прямо сейчас, — пояснил эксперт.