Проще, чем кажется: как выгодно арендовать дачу

Сейчас цена месячной аренды дачных домиков «с удобствами» колеблется в пределах от 50 до 75 тысяч рублей в месяц. В апреле, когда снег окончательно растает, она может повыситься на 20−30 тысяч. Об этом заявил директор крупного агентства недвижимости Олег Севостьянов.
— Дело в том, что поздней весной возникает ажиотажный спрос. И первым делом, конечно, потенциальные арендаторы интересуются наиболее качественными предложениями: ближе к Москве, асфальтовые дороги, дом с газом, а значит, отоплением и горячей водой. Плюс, разумеется, с туалетом и душем. Таких вариантов да еще за умеренную цену не так много. Поэтому арендовать лучше прямо сейчас, — пояснил эксперт.
По его словам, большинство арендодателей сдают дачу минимум на полгода.
— Вариантов на три летних месяца в принципе не так много, и, однозначно, они обходятся существенно дороже.
По словам эксперта, наибольшее число арендных предложений сосредоточено вдоль Дмитровки, Ленинградки, Новой Риги, Волоколамского, Можайского и Киевского шоссе. Именно здесь лучше инфраструктура. Прежде всего транспортная: отсюда проще добраться до Москвы. Наиболее доступно северное направление — от 50 тысяч рублей в месяц за дом в 100−150 квадратов с участком 5−10 соток. Самое дорогое — западное: от 70−75 тысяч рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Шамиль Рахматуллин, эксперт по консалтингу в сфере недвижимости:
— При осмотре обратите внимание на состояние дома и дополнительных строений на участке: бани, хозблока, гаража. Оцените качество коммуникаций: насколько вода приемлема для питья и приготовления пищи, в каком состоянии электрика. Убедитесь, что дом в пригодном для использования состоянии, чтобы избежать дополнительных затрат на ремонт и восстановление.