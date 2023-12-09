Прощай 2023. Как подвести итоги уходящего года и построить планы на новый?

Вот и подходит очередной год к концу. Декабрь — отличный месяц для того, чтобы подвести итоги уходящего года и построить планы на новый. Aif.ru обратился за помощью к психодраматерапевту Ольге Малининой, чтобы учесть все нюансы и составить пошаговую инструкцию.

Как подводить личные итоги года?

Анализ. Если в предыдущем году был составлен план на этот год, то стоит посмотреть, что было запланировано и что из этого удалось реализовать. Каждый пункт можно проанализировать, задав себе вопросы: «Что мне помогало в реализации этих целей, а что мешало? Что я учел при планировании, а чего я не учел? На что стоит обратить внимание при построении планов на следующий год?» Если же плана на год не было, то можно вспомнить, что и как происходило в этом году. Чего хотелось в процессе? Что получилось, а что так и не случилось?

Проверка на реалистичность. Те планы, которые не удалось воплотить, стоит проверить на реалистичность и нужность. Если человек зарабатывает 30 тыс. руб. в месяц, а в планы на следующий год вписал покупку яхты за пару миллионов долларов, то, скорее всего, это будет говорить об отсутствии контакта с собственной реальностью. В следующем планировании стоит снизить уровень грандиозности и ожиданий до более реального, что будет вдохновлять и приносить радость. Возможно, важно признать, что мечта о яхте никогда не исполнится, и попрощаться с ней.

Если же планы соответствовали уровню сегодняшней жизни, но так и не были выполнены, то первое, на что важно посмотреть — сколько усилий было приложено. Может оказаться, что человек даже и не собирался этим заниматься, а цель себе такую поставил потому, что на него давят родственники, коллеги, социум, возраст.

Мобильность. Третья причина, которая могла помешать исполнению задуманного, — судьба и ее неожиданные повороты. Человек имеет полное право планировать все, что ему вздумается, но жизнь вносит свои коррективы. Если при планировании за каждым желанием попробовать поискать нереализованную потребность, то человек может увидеть разные пути решения поставленной задачи. Например, мужчина написал, что хочет купить квартиру, а потом понял, что ему не столько важно быть владельцем жилья, сколько жить в определенном месте. Это может оказаться съемное жилье в центре города или домик у моря. Либо женщина запланировала обучение на одной специальности, но в процессе нашла совсем другие интересы. Каждый достиг своей цели, но не в той форме, которую изначально придумал. Важно помнить о том, что план не только можно, но и нужно корректировать в течение года.

Благодарность и поощрение. Помимо анализа, важно обратить внимание на то, что получилось и похвалить себя за это: «Я — молодец. Я это сделал». Таким образом человек не только осознанно увидит свои достижения, но и создаст позитивное подкрепление, чтобы двигаться вперед.

Исходя из сделанных выводов, можно приступить к составлению новых планов на следующий год.

Что важно знать о планировании?

Планировать очень полезно, даже если какие-то из планов не реализуются в полном объеме. Несмотря на то, что сейчас жизнь не отличается стабильностью, построение планов помогает человеку развивать внутренний локус контроля, брать ответственность за свою жизнь и что-то в ней менять. Подходя к процессу планирования, важно учитывать три нюанса:

Внутренние процессы. В первую очередь стоит посмотреть внутрь себя и задать себе вопросы: «Что мне нужно? Почему мне нужно именно это? Что мне это даст?» Это своего рода дополнительная забота о себе, когда человек создает список желаний не по чужим картинкам из социальных сетей, а исходя из того, что происходит сейчас с ним, куда направлено его внимание, куда лежит его душа.

Взгляд со стороны. Повседневная рутина, как правило, затягивает и сужает горизонт планирования до текущих задач. Взгляд на год вперед дает возможность увидеть, как хочется жить в будущем и куда необходимо двигаться. Выход в метапозицию позволяет прикинуть, насколько сегодняшнее положение дел соответствует ожиданиям, удовлетворяет потребности и какие шаги придется сделать для реализации своих желаний.

Визуализация. Написав планы, можно заняться их визуализацией. Главное делать это правильно. Если человек фокусируется на визуализации полученного результата, как будто он уже этим обладает и получает от этого удовольствие, то таким образом он сам дает своему мозгу сигнал, что это уже есть и делать ничего не нужно. Если же он визуализирует, как будет идти к своей цели, сначала сделает этот шаг, потом этот, потом этот, то таким образом он будет повышать уровень внутренней мотивации, а заодно простраивать план по ее реализации. Недостаточно просто представить себе определенную сумму на счету, важно пофантазировать о том, каким образом будет построен к ней путь.

Как составить план на год?

Планирование можно начать с мозгового штурма, чтобы придумать много всего интересного. Цель этого этапа — расширить горизонт видения. Например, человек мечтает о поездке, которую не получается реализовать по ряду причин. Мозговой штурм поможет найти другие варианты реализации этой мечты. Может оказаться, что ближайшие города не менее красивые и там есть рестораны с хорошей местной кухней. Либо человек поймет, что он мечтал попробовать луковый суп, и запланирует французскую вечеринку у себя дома. Выключая внутреннего цензора, можно получить неожиданное многообразие вариантов и из них выбрать то, что соответствует реальности и внести это в свой план.

Второе, о чем стоит подумать — о долгосрочном плане на ближайшие пять-десять лет. Это поможет увидеть, какие шаги важно начать делать уже в следующем году, чтобы прийти к цели через пять лет.

Если при выполнении первых двух пунктов не появляется ощущение полного понимания и удовлетворения, то стоит воспользоваться колесом баланса. С его помощью рассмотреть важные сферы жизни и по каждой из них написать детальный план. Например, в секторе «дружба»: чаще общаться с теми-то и теми-то друзьями. В секторе «работа»: пойти учиться на новую профессию. В секторе «здоровье»: начать ходить в фитнес-клуб и так далее.

Когда план будет составлен, можно посмотреть по каждому пункту, какие шаги необходимо сделать, чтобы достичь своей цели, и наметить первые из них.

Когда подводить итоги и составлять план на следующий год?