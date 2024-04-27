Пропавшая в 19-м веке «акула-ангел» появилась в рыбацких сетях в Чили

В 1887 году чилийский ученый опубликовал описание маленькой скатообразной акулы, обитающей на мелководье в прибрежных водах Чили, но оно было неполным и неточным, говорится в статье, опубликованной в научном Европейском журнале таксономии («European Journal of Taxonomy»). По словам исследователей, автор публикации предоставил лишь несколько параметров тела акулы, но их было недостаточно, чтобы отличить этот экземпляр от других близкородственных видов. Эти акулы всего несколько раз за всю историю попадались рыбакам, что помогало обновить некоторую базовую информацию об этом виде, но полное описание этой рыбы отсутствовало. И вот теперь хищник буквально сам пришел прямо им в руки.