Прокалывание ушей изменяет кожный микробиом

Ученые из Макгиллского университета Канады проанализировали кожный микробиом у людей в районе ушного пирсинга и выяснили, что данная процедура способствует возникновению разнообразия микробных сообществ на коже. Исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.

Самые распространенные бактерии на коже человека — Cutibacterium и Staphylococcus. В основном они встречаются на участках с высокой активностью сальных желез и влажных областях тела. Бактериальные сообщества защищают дерму от патогенов, а изменение микробиома может быть связано с развитием дерматита, псориаза, угрей и хронических ран.

Для того, чтобы выяснить, как прокалывание ушей влияет на микробиом, ученые взяли образцы бактерий с места пирсинга 28 человек через 28 часов, один и три дня и две недели после проведения процедуры. Выяснилось, что такая операция увеличила разнообразие микроорганизмов, находящихся на мочке уха, за счет роста числа микробов, характерных для влажной среды, образующейся после травмы кожи.

Через две недели в микробиоме преобладали актинобактерии (Actinomycetota) и фирмикуты (Bacillota), за которыми следовали протеобактерии (Pseudomonadota) с небольшим количеством бактероидов (Bacteroidetes).

Эксперты говорят, что результаты проведенного исследования могут помочь в изучении влияния микробиома на здоровье человека.

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Анна Морозова