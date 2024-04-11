Прокачают Лужники. Названы участники VK Fest 2024 в Москве

Впервые на фестивале можно будет услышать 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, BUSHIDO ZHO, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, XOLIDAYBOY, Еву Польну, SODA LUV, Найка Борзова, ZOLOTO, Toxi$ и Xcho. В Москве событие впервые пройдёт в «Лужниках».
На Синюю сцену фестиваля выйдут Баста, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, ВАЛЯ КАРНАВАЛ и SHAMAN. На Белой сцене выступят «Три дня дождя», OBLADAET, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, SODA LUV, Кишлаĸ, Toxi$, BUSHIDO ZHO, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На фиолетовой сцене треки исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев, ВЕСНУШКА, DAASHA, 5УТРА и KHVICHA LUCCA.
Вместе с ним свои треки исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA. На Белую сцену выйдут Ноггано, 25/17, ATL, Тося Чайĸина, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, масло черного тмина и LYRIQ. На Фиолетовой сцене выступят THOMAS MRAZ, Pompeya, Kristina Si, Amirchik, AFÈLIA, BLIZKEY, МЭЙКС, GRILLYAZH и ASAMMUELL.
Список исполнителей будет пополняться. В скором времени фестиваль анонсирует новых артистов лайнапа, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.