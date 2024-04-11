Прокачают Лужники. Названы участники VK Fest 2024 в Москве

Впервые на фестивале можно будет услышать 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, BUSHIDO ZHO, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, XOLIDAYBOY, Еву Польну, SODA LUV, Найка Борзова, ZOLOTO, Toxi$ и Xcho. В Москве событие впервые пройдёт в «Лужниках».

На Синюю сцену фестиваля выйдут Баста, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, ВАЛЯ КАРНАВАЛ и SHAMAN. На Белой сцене выступят «Три дня дождя», OBLADAET, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, SODA LUV, Кишлаĸ, Toxi$, BUSHIDO ZHO, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На фиолетовой сцене треки исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев, ВЕСНУШКА, DAASHA, 5УТРА и KHVICHA LUCCA.

В последний день фестиваля, 14 июля, в Москве на Синей сцене зрителей ждёт выступление специального гостя, имя которого будет в секрете до его выхода на сцену.