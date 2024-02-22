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Прохоров день. Что можно и что нельзя 23 февраля 2024 года

23 февраля 2024 года в Церкви день священномученика Харалампия, Анны Новгородской и святого Прохора.
Источник: Аргументы и факты

23 февраля 2024 года Церковь вспоминает сразу нескольких святых. Во-первых, священномученика Харалампия, епископа Магнезийского и пострадавших с ним мучеников Порфирия и Ваптоса с тремя женами-мученицами. Во-вторых, Анну Новгородскую. И в-третьих, святого Прохора. В старину этот день считался приходом весны, поэтому еще одно название праздника — Прохор Весновей.

Кто такой священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос и три жены-мученицы?

Все они — раннехристианские страдальцы, принявшие мученические венцы в 202 году. Харалампий, 113-летний епископ Магнезии (сейчас это территория Греции) был отличным оратором и хорошим пастырем, и благодаря ему к христианской вере пришли многие в его стране. И вот старика схватили, пытали. Двое мучителей — воины Порфирий и Ваптос, а также три женщины, которые были свидетельницами мучений, видя стойкость священнослужителя, уверовали во Христа. Все пятеро были тут же казнены, а святителя Харалампия ещё долго истязали, но Силой Божией он оставался живым. Много чудес и обращений к истинной вере произошло во время этих пыток. Ко Христу обратилась даже дочь императора-язычника Септимия Севера Галина, которая и похоронила святого, когда он был усечён мечом.

Кто такая благоверная княгиня Анна Новгородская?

Супруга Великого Князя Ярослава Мудрого. Прославилась своей глубокой набожностью, молитвенностью и благочестием. В последние годы своей земной жизни святая Анна оставила мир, приняла монашеский постриг и мирно упокоилась в 1056 году.

Кто такой святой Прохор Лебедник?

Прохор жил на рубеже XI—XII вв.еков и был монахом Киево-Печерского монастыря. Свое прозвище «Лебедник» он получил, потому что был таким аскетом, что даже вместо хлеба ел перетертую руками и испеченную лебеду. Его последователи по его примеру начали печь хлеб из лебеды, однако из-за горечи его почти невозможно было есть. Тогда монах давал им свой хлеб, который был будто пропитан медом. Если же кто-то брал его тайно, то он немедленно становился черствым и горьким. Когда же из-за междоусобицы между князьями в Киеве не стало карпатской соли, Прохор попросил монахов собрать пепел из келий, а потом превратил его в чистую соль. И чем больше он раздавал ее нуждающимся, тем в большем количестве она появлялась снова и снова. Когда Прохор умер, князь Святополк лично отнес тело святого в пещеру и своими руками положил его в гроб.

Что можно делать 23 февраля 2024 года?

— Важно сходить в Церковь.

— Мужчинам лучше отказаться от любой работы и уделить время себе.

— День, когда важно настроиться на позитивный лад, хорошенько отдохнуть.

— Отличный день, чтобы просить прощения и мириться.

Что нельзя 23 февраля 2024 года?

— Не принято было устраивать гуляний и застолий.

— Нельзя есть раков и рыбу.

— Нельзя гулять около водоемов.

— Нельзя начинать новые дела.

— Нельзя играть свадьбы.

— Нельзя врать, даже в мелочах.