Прохоров день. Что можно и что нельзя 23 февраля 2024 года

23 февраля 2024 года Церковь вспоминает сразу нескольких святых. Во-первых, священномученика Харалампия, епископа Магнезийского и пострадавших с ним мучеников Порфирия и Ваптоса с тремя женами-мученицами. Во-вторых, Анну Новгородскую. И в-третьих, святого Прохора. В старину этот день считался приходом весны, поэтому еще одно название праздника — Прохор Весновей.
Кто такой священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос и три жены-мученицы?
Все они — раннехристианские страдальцы, принявшие мученические венцы в 202 году. Харалампий, 113-летний епископ Магнезии (сейчас это территория Греции) был отличным оратором и хорошим пастырем, и благодаря ему к христианской вере пришли многие в его стране. И вот старика схватили, пытали. Двое мучителей — воины Порфирий и Ваптос, а также три женщины, которые были свидетельницами мучений, видя стойкость священнослужителя, уверовали во Христа. Все пятеро были тут же казнены, а святителя Харалампия ещё долго истязали, но Силой Божией он оставался живым. Много чудес и обращений к истинной вере произошло во время этих пыток. Ко Христу обратилась даже дочь императора-язычника Септимия Севера Галина, которая и похоронила святого, когда он был усечён мечом.
Кто такая благоверная княгиня Анна Новгородская?
Супруга Великого Князя Ярослава Мудрого. Прославилась своей глубокой набожностью, молитвенностью и благочестием. В последние годы своей земной жизни святая Анна оставила мир, приняла монашеский постриг и мирно упокоилась в 1056 году.
Кто такой святой Прохор Лебедник?
Прохор жил на рубеже
Что можно делать 23 февраля 2024 года?
— Важно сходить в Церковь.
— Мужчинам лучше отказаться от любой работы и уделить время себе.
— День, когда важно настроиться на позитивный лад, хорошенько отдохнуть.
— Отличный день, чтобы просить прощения и мириться.
Что нельзя 23 февраля 2024 года?
— Не принято было устраивать гуляний и застолий.
— Нельзя есть раков и рыбу.
— Нельзя гулять около водоемов.
— Нельзя начинать новые дела.
— Нельзя играть свадьбы.
— Нельзя врать, даже в мелочах.