Прохоров день. Что можно и что нельзя 23 февраля 2024 года

Прохор жил на рубеже XI—XII вв. еков и был монахом Киево-Печерского монастыря. Свое прозвище «Лебедник» он получил, потому что был таким аскетом, что даже вместо хлеба ел перетертую руками и испеченную лебеду. Его последователи по его примеру начали печь хлеб из лебеды, однако из-за горечи его почти невозможно было есть. Тогда монах давал им свой хлеб, который был будто пропитан медом. Если же кто-то брал его тайно, то он немедленно становился черствым и горьким. Когда же из-за междоусобицы между князьями в Киеве не стало карпатской соли, Прохор попросил монахов собрать пепел из келий, а потом превратил его в чистую соль. И чем больше он раздавал ее нуждающимся, тем в большем количестве она появлялась снова и снова. Когда Прохор умер, князь Святополк лично отнес тело святого в пещеру и своими руками положил его в гроб.