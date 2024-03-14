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Прогулы и ранние браки: россияне признались в студенческих безрассудствах

Что еще примечательного совершали люди в молодости. Опрос.
Источник: Агентство «Москва»

Самым большим своим безрассудством в студенческие годы россияне считают прогулы и ранние браки. В этом признались 8% участников опроса, который провел сервис SuperJob, а результатами поделился с редакцией РБК Life.

В исследовании приняли участие 1600 граждан с высшим образованием из всех округов России. Вопрос к респондентам аналитики сформулировали так: «Пожалуйста, вспомните свои студенческие годы. Какой самый безрассудный поступок вы совершили во время учебы в вузе?».

Отвечая на него, 8% россиян признались в прогуливании пар и сессий. На втором месте оказались ранние студенческие свадьбы, это к безрассудным поступкам в своей биографии отнесли 6% участников опроса. Употребление алкоголя в общежитии назвали безответственным 4% россиян.

Залезали в окно или на крышу общежития — 3%.

Сбегали в путешествия с друзьями — 3%.

Спорили с преподавателями — 2%.

Сменили вуз или специальность — 2%.

Также по 2% респондентов безрассудством назвали влюбленность и уход в академический отпуск. По 1% ответивших:

  • исправляли оценки в зачетке;
  • сдавали экзамены без подготовки;
  • отправлялись в загул накануне защиты дипломной работы;
  • были пойманы преподавателями в момент использования шпаргалок;
  • пребывают в недоумении, как им удавалось совмещать учебу в вузе с родительством.

«Среди других безумных поступков бывших студентов: прыжки в сугробы после защиты, сдача зачета за себя и друга/подругу, купание в проруби, драки, слезы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию. Только каждый третий утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков» — эти и другие варианты предложили 22%, пояснили полученные данные авторы исследования.

Не совершали безрассудных поступков 33% ответивших, 8% участников опроса затруднились ответить конкретно.

Проанализировали авторы исследования и характерные ответы для мужчин и женщин. Для последних самым большим безрассудством были прогулы занятий и уход в академический отпуск. Мужчины же наибольшим «безумством» считают употребление алкоголя в общежитии и прогулки по крышам.

Примечательно: одинаково часто к безрассудным поступкам и мужчины, и женщины причисляли студенческие браки.

Ранее опрос сервиса «Здоровье Mail.ru» показал, сколько россиян верят в любовь с первого взгляда. Участие в анкетировании приняли более 7 тыс. человек. 64% респондентов считают, что любовь с первого взгляда порой встречается, еще 12% респондентов верят, что настоящее чувство может быть только с первого взгляда. 24% россиян, напротив, считают, что для любви человека нужно сначала узнать.