Прогулы и ранние браки: россияне признались в студенческих безрассудствах

Самым большим своим безрассудством в студенческие годы россияне считают прогулы и ранние браки. В этом признались 8% участников опроса, который провел сервис SuperJob, а результатами поделился с редакцией РБК Life.
В исследовании приняли участие 1600 граждан с высшим образованием из всех округов России. Вопрос к респондентам аналитики сформулировали так: «Пожалуйста, вспомните свои студенческие годы. Какой самый безрассудный поступок вы совершили во время учебы в вузе?».
Отвечая на него, 8% россиян признались в прогуливании пар и сессий. На втором месте оказались ранние студенческие свадьбы, это к безрассудным поступкам в своей биографии отнесли 6% участников опроса. Употребление алкоголя в общежитии назвали безответственным 4% россиян.
Залезали в окно или на крышу общежития — 3%.
Сбегали в путешествия с друзьями — 3%.
Спорили с преподавателями — 2%.
Сменили вуз или специальность — 2%.
Также по 2% респондентов безрассудством назвали влюбленность и уход в академический отпуск. По 1% ответивших:
- исправляли оценки в зачетке;
- сдавали экзамены без подготовки;
- отправлялись в загул накануне защиты дипломной работы;
- были пойманы преподавателями в момент использования шпаргалок;
- пребывают в недоумении, как им удавалось совмещать учебу в вузе с родительством.
«Среди других безумных поступков бывших студентов: прыжки в сугробы после защиты, сдача зачета за себя и друга/подругу, купание в проруби, драки, слезы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию. Только каждый третий утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков» — эти и другие варианты предложили 22%, пояснили полученные данные авторы исследования.
Не совершали безрассудных поступков 33% ответивших, 8% участников опроса затруднились ответить конкретно.
Проанализировали авторы исследования и характерные ответы для мужчин и женщин. Для последних самым большим безрассудством были прогулы занятий и уход в академический отпуск. Мужчины же наибольшим «безумством» считают употребление алкоголя в общежитии и прогулки по крышам.
Примечательно: одинаково часто к безрассудным поступкам и мужчины, и женщины причисляли студенческие браки.
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