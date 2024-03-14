Прогулы и ранние браки: россияне признались в студенческих безрассудствах

«Среди других безумных поступков бывших студентов: прыжки в сугробы после защиты, сдача зачета за себя и друга/подругу, купание в проруби, драки, слезы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию. Только каждый третий утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков» — эти и другие варианты предложили 22%, пояснили полученные данные авторы исследования.