Прогулки с собакой укрепляют психику, подтвердили ученые

В исследовании приняли участие 26 тысяч медсестер из США. Все испытуемые были владельцами одной или нескольких собак. Ученые собрали информацию о психическом здоровье добровольцев и попросили их рассказать, в какое время суток они обычно выгуливают своих домашних животных.