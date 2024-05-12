Профессор Крамер рассказал о видах спорта, которые продлевают жизнь

Ученые провели исследование с участием 80 человек, которое показало, что ракеточные виды спорта снижают риск летального исхода от всех причин. По данным другого исследования, люди, которые играют как в большой, так и в настольный теннис, живут дольше, чем любители велосипеда, футбола и бега.
Исследования, по словам Крамера, показывают взаимосвязь между продолжительностью жизни и наличием физической активности. Эксперт отметил, что любая активность полезна, а теннис и другие игры, которые помогают социализации, развивают мозг. Он уточнил, что эффект конкретно ракеточных видов спорта неочевиден, люди, которые увлекаются именно этой активностью могут быть изначально более здоровы, сообщило издание Northeastern Global News.
Ученые из Университета Восточной Англии и Норфолка рассказали, что регулярные подъемы по лестнице могут существенно продлить жизнь. Отказ от лифта и переход на естественный подъем снижает риск смерти по любой причине на 24 процента.