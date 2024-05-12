Профессор Крамер рассказал о видах спорта, которые продлевают жизнь

Исследования, по словам Крамера, показывают взаимосвязь между продолжительностью жизни и наличием физической активности. Эксперт отметил, что любая активность полезна, а теннис и другие игры, которые помогают социализации, развивают мозг. Он уточнил, что эффект конкретно ракеточных видов спорта неочевиден, люди, которые увлекаются именно этой активностью могут быть изначально более здоровы, сообщило издание Northeastern Global News.