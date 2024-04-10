Профессия дирижера: обязанности, возможности обучения, известные представители

Симфонический оркестр поделен по группам инструментов. Играющие слышат себя, в лучшем случае — тех, кто сидит рядом. Однако старания тех, кто сидит далеко или перегорожен стеной звука, музыканты разобрать не могут. Дирижер как раз и служит этаким проводником между участниками оркестра, так или иначе отделенными друг от друга. Именно он отслеживает, чтобы музыканты играли в одном настроении, темпе и громкости.