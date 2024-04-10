Профессия дирижера: обязанности, возможности обучения, известные представители

Начнем с основы основ. Дирижеры трудятся на благо искусства в симфонических оркестрах. Чтобы глубже погрузиться в профессию и понять всю ее прелесть, рекомендуем включить следующий плейлист.
Вообразили себе статную фигуру во фраке? Отлично, значит, самое время узнать о профессии больше.
Когда и почему появилась профессия дирижера?
Истоки профессии берут начало в античности. Тогда основным музыкальным форматом было пение хором, а для измерения темпа использовалось все, что попадалось под руку. Нескольким исполнителям нужен был один-единственный человек, кто смог бы жестами скоординировать их пение. Им и становился дирижер.
Любопытно, но точных исторических свидетельств тому, что уже в античности использовалась так называемая дирижерская палочка, нет. Зато есть доказательство изобретения баттуты — массивной трости, сделанной из дерева или железа. Ее первое использование датируется XV веком: дирижер пользовался баттутой, чтобы отбивать ритм.
Дирижерская палочка в привычном нам понимании появилась в XIX веке — вместе с симфоническим оркестром. Обязанности лидера несколько расширились, в результате чего его руки должны были оставаться свободными. Поэтому на место массивной тяжелой баттуты пришла плотная, длинная, но в целом не очень тяжелая палочка, с помощью которой можно было активно жестикулировать.
Любопытно то, что этим инструментом пользуются далеко не все дирижеры. Некоторые просто используют руки.
Что именно делает дирижер?
Симфонический оркестр поделен по группам инструментов. Играющие слышат себя, в лучшем случае — тех, кто сидит рядом. Однако старания тех, кто сидит далеко или перегорожен стеной звука, музыканты разобрать не могут. Дирижер как раз и служит этаким проводником между участниками оркестра, так или иначе отделенными друг от друга. Именно он отслеживает, чтобы музыканты играли в одном настроении, темпе и громкости.
Помимо этого, дирижер нередко служит своего рода лидером и наставником для участников оркестра. Вот, например, как о своей роли отзывался Юрий Темирканов, управлявший Академическим симфоническим оркестром Филармонии имени Дмитрия Шостаковича:
За тридцать лет, мне кажется, я научил музыкантов не играть ноты и все, что там написано, — субито, акценты, крещендо, диминуэндо, а я их научил, по-моему, играть музыку, играть то, что спрятано за нотами.
Как стать дирижером?
Среди представителей профессии закрепилось мнение, будто «стать дирижером можно только в 50 лет». Автор этой цитаты — уже упомянутый Юрий Темирканов. Сам артист, что любопытно, впервые занял эту позицию в возрасте 30 лет. Позже он объяснял, что имел в виду важность опыта, и уточнил, что люди понимают профессию «только во второй половине своей жизни».
Однако, если смотреть на исключительно практическую сторону вопроса, отчаиваться не стоит. Как минимум в 30 городах России есть высшие учебные заведения с бюджетными местами, в которых можно стать дирижером. Чтобы поступить, необязательно ехать в Санкт-Петербург или Москву.
Тут важно отметить, что направление обучения может отличаться в зависимости от того, чем вы хотите руководить. Есть несколько вариантов:
- академический хор;
- оркестр народных инструментов;
- оркестр духовых инструментов;
- оперно-симфонический оркестр.
Больше всего возможностей есть у тех, кто хотел бы руководить хором, — у так называемых хормейстеров.
Каждый вуз требует обязательную сдачу экзамена по русскому языку, а также прохождение вступительных испытаний. Второй предмет может отличаться: в зависимости от вуза с абитуриента могут потребовать результаты экзамена по обществознанию, литературе или истории.
Знаменитые дирижеры прошлого
Главной фигурой за спинами современных отечественных дирижеров многие считают Илью Мусина — музыканта, получившего звание народного артиста РСФСР в далеком 1983 году. Хотя ему не довелось провести много времени именно на дирижерской позиции, он передал свои знания и ценности многим гениям профессии. Среди его учеников, к примеру, был уже упомянутый Юрий Темирканов, а также Валерий Гергиев, Ялчин Адигезалов и сотни других. Мусин также обучал Маргариту Дварионайте, ставшую первой женщиной-дирижером Литовской ССР.
За рубежом культовой славы удалось добиться сэру Томасу Бичему, создавшему за свою жизнь целых три оркестра. Удивительнее всего то, что профильного образования у него не было. Бичем также верил в индустрию звукозаписи. Под его руководством была записана первая пластинка, участие в которой приняли оперные музыканты.
Знаменитые дирижеры современности
Сегодня классическая музыка считается почти элитарным искусством, в ней есть немало достойных представителей. Например, Валерий Гергиев — российский музыкант, сумевший заслужить признание не только на отечественных, но и на европейских сценах. Удивительно, но человеку, который в возрасте 35 лет стал художественным руководителем Мариинского театра, в детстве диагностировали отсутствие слуха. Что ж, иногда и преподавателям свойственно ошибаться.
История Владимира Спивакова может продемонстрировать, каким путем следует пойти при желании стать дирижером. С детства музыкант учился играть на скрипке и вместе с этим инструментом обрел немалую популярность. Затем, став лауреатом десятка музыкальных конкурсов, Спиваков решил получить дирижерское образование. Ему удалось перенять опыт самого Леонарда Бернстайна, подарившего музыканту собственную палочку. Не дожидаясь, пока ему предложат руководящую должность, Спиваков создал собственный оркестр — так называемых «Виртуозов Москвы». Сегодня он и вовсе возглавляет Московский международный Дом музыки.
Нужна ли сегодня профессия дирижера?
Хотя у каждого желающего — при наличии музыкального слуха, конечно же, — есть реальная возможность стать дирижером, это еще не значит, что после получения диплома удастся быстро найти себе работу. Такую профессию не отыскать на привычных всем агрегаторах вакансий. Не исключено, что на пути к желанному ремеслу вам придется пройти тернистый путь.