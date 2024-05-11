«Продолжение истории»: Московский зоопарк показал сражение Тимоши с коварным пакетом

Утром 8 мая Тимоша решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как Тимоша опирается о стекло своего вольера и рассматривает людей. Однако спустя несколько секунд убегает в сторону вольера с пандами.