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«Продолжение истории»: Московский зоопарк показал сражение Тимоши с коварным пакетом

Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжил игру с игрушкой в виде бумажного пакета. Кадрами с игрой дикого кота поделились в пресс-службе столичного зоосада.

— Продолжение истории с коварным пакетом… когда Тимоша настроился на победу, его ничто не остановит, — подписали публикацию специалисты.

На кадрах Тимоша хватает пакет своими могучими и когтистыми лапами и, вцепившись зубами в игрушку, отрывает от нее внушительный кусок. После своей победы Тимофей умчался, неся в зубах трофей.

Утром 8 мая Тимоша решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как Тимоша опирается о стекло своего вольера и рассматривает людей. Однако спустя несколько секунд убегает в сторону вольера с пандами.

Тимоша продолжает готовиться к лету — кот уже сбросил несколько килограммов, которые набрал к зиме. Осенью Тимоша подготовился к зиме, набрав несколько килограммов.