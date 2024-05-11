«Продолжение истории»: Московский зоопарк показал сражение Тимоши с коварным пакетом

— Продолжение истории с коварным пакетом… когда Тимоша настроился на победу, его ничто не остановит, — подписали публикацию специалисты.
На кадрах Тимоша хватает пакет своими могучими и когтистыми лапами и, вцепившись зубами в игрушку, отрывает от нее внушительный кусок. После своей победы Тимофей умчался, неся в зубах трофей.
Утром 8 мая Тимоша решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как Тимоша опирается о стекло своего вольера и рассматривает людей. Однако спустя несколько секунд убегает в сторону вольера с пандами.
Тимоша продолжает готовиться к лету — кот уже сбросил несколько килограммов, которые набрал к зиме. Осенью Тимоша подготовился к зиме, набрав несколько килограммов.