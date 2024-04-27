Продли жизнь мозгу: Пять причин провести длинные выходные с книгой

Ученые из Йельского университета обнаружили связь между чтением и увеличением продолжительности жизни. 12-летние наблюдение за читающими и не читающими людьми показало, что у людей, отводивших на чтение более 3,5 часов в неделю, риск преждевременной смерти оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал. Ученые и сами в недоумении, почему так, но предполагают, что чтение может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, которые безусловно укорачивают жизни и делают ее куда менее насыщенной.