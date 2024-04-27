Продли жизнь мозгу: Пять причин провести длинные выходные с книгой

1. Чем разнообразнее увлечения, тем лучше интеллект и память
Высшее образование и правильный досуг с детства — это очень важно. В очередной раз убеждают нас ученые.
В журнале Neurology исследователи поделились интересным опытом: чем больше у человека с раннего детства увлечений, чем разнообразнее его досуг, тем выше не только IQ, но и шансы встретить старость в здравом уме. Под разнообразным досугом имеется в виду чтение и спорт вместо игр в приставки и просмотр сериалов.
2. Чтение улучшает память и логику, даже если нет высшего образования
В журнале, посвященному профилактике и терапии болезни Альцгеймера, было опубликовано исследование ученых из Китайского национального центра клинических исследований болезни Альцгеймера и нейродегенеративных расстройств. Они выяснили, что чтение в пожилом возрасте значительно улучшает когнитивные функции даже у людей без высшего образования.
Уже не раз было доказано, что высшее образование — это лучшая профилактика Альцгеймера. Но чтение может сравнять разницу между малообразованным человеком и получившем высшее образование. Главное — это желание узнавать новое, запоминать и интересоваться чем-то, кроме новостей в телевизоре.
Есть и другие исследования, доказывающие, что чтение снижает риск развития Альцгеймера или же существенно замедляет его прогрессирование. Например, ученые из Университета Раш обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, писал и как-либо еще стимулировал работу мозга, реже наблюдались поражения мозга, амилоидные бляшки.
3. Чтение продлевает жизнь
Ученые из Йельского университета обнаружили связь между чтением и увеличением продолжительности жизни. 12-летние наблюдение за читающими и не читающими людьми показало, что у людей, отводивших на чтение более 3,5 часов в неделю, риск преждевременной смерти оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал. Ученые и сами в недоумении, почему так, но предполагают, что чтение может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, которые безусловно укорачивают жизни и делают ее куда менее насыщенной.
— Регулярное чтение книг связано с более ответственным подходом к образу жизни, — считает доктор биологических наук, геронтолог Алексей Москалев. — Читающие люди как правило, лучше образованы. Они часто ведут здоровый образ жизни, лучше питаются, проходят профилактические обследования, вовремя обращаются за медицинской помощью. Литература также способствует снятию стрессов, а это тоже фактор, способствующий долголетию.
4. И успокаивает
Да, действительно, чтение помогает снижать стресс.
По данным Университета Сассекса, чтение способно снижать уровень стресса на 68%. Оказывается, достаточно всего 6 минут чтения, чтобы замедлился сердечный ритм и уменьшилось мышечное напряжение.
5. Помогает крепко спать
Чтение книг перед сном — отличный ритуал для сна. Это вам любая мама малыша скажет — пока почитаешь ребенку, уже и у самой глаза слипаются. Если каждый вечер читать хотя бы по 15−20 минут это поможет и расслабиться, и дать мозгу возможность переключиться с дневных задач. Заодно подкачать память, расширить словарный запас. И даже усилить эмпатию, начать лучше понимать мысли и чувства противоположного пола, например.