«Продлевает жизнь»: диетолог Соломатина назвала полезные свойства молочного улуна

— Его не стоит пить при обострении заболеваний ЖКТ, болезнях печени, потому что теанин в больших количествах может оказывать токсический эффект. Также в большом количестве этот чай не рекомендован при запорах, потому что он обладает укрепляющими свойствами, — предупредила врач.