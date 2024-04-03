«Продлевает жизнь»: диетолог Соломатина назвала полезные свойства молочного улуна

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, каждый вид чая полезен по-своему, отличаются сорта друг от друга только местом сбора и разной степенью ферментации. Черный чай более ферментированный, зеленый — менее, а вот улун — средней ферментации.
— Получается, что края листика ферментируют, остальная часть остается нетронутой. А молочным его назвали, потому что он слабо похож на чай с молоком. Вкус у него очень мягкий, без излишней терпкости и горькости, — объяснила Соломатина.
Чем полезен
По словам диетолога, регулярно употребляя молочный улун, человек может продлить себе жизнь. Сейчас мы живем под воздействием агрессивной окружающей среды, из-за чего количество свободных радикалов в организме увеличивается.
— Молочный улун сдерживает их образование. Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет, — уверена специалист.
В нем много антиоксидантов, например, полифенол. Он предотвращает развитие дегенеративных заболеваний, которые связаны с повышенной активностью свободных радикалов. Таким образом, чай предупреждает сердечно-сосудистые болезни, онкологию, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Помимо этого, в чае содержится теанин — фермент, который одновременно бодрит и успокаивает, сказала Соломатина.
— Он помогает сконцентрироваться и проснуться, хорошо бодрит, но не поднимает сильно пульс, в отличие от кофе. Отсюда не будет скачков давления, — объяснила диетолог.
Вред
Однако, предупредила специалист, как и любой другой продукт, молочный улун может нанести и вред организму.
— Его не стоит пить при обострении заболеваний ЖКТ, болезнях печени, потому что теанин в больших количествах может оказывать токсический эффект. Также в большом количестве этот чай не рекомендован при запорах, потому что он обладает укрепляющими свойствами, — предупредила врач.
А в случае индивидуальной непереносимости Соломатина порекомендовала не пить молочный улун слишком часто, чтобы избежать передозировки.
Признаки передозировки
Собеседница «ВМ» предупредила, что передозировку чаем выдают следующие признаки:
- беспокойство;
- бессонница;
- учащенное сердцебиение.
Она рекомендовала заваривать чай минимум 5−6 раз, чтобы максимально снизить его негативные свойства.