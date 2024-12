Продажи Библии в России выросли в полтора раза

На продаже фирменных Библий заработал около $300 тыс. и Дональд Трамп, писала в августе этого года The New York Times со ссылкой на его финансовый отчет. Брендированная Библия, указанная в отчетности как The Greenwood Bible, продается за $59,99 и включает рукописный припев песни God Bless the USA кантри-певца Ли Гринвуда. Экземпляр ограниченного тиража с подписью Трампа продавался за $1000. «Это единственная Библия, одобренная президентом Трампом», — отмечалось в описании на сайте. В ноябре 2024 года Трамп был избран 47-м президентом США.