Продажи Библии в России выросли в полтора раза

Продажи различных изданий Библии в России по итогам первых трех кварталов 2024 года выросли на 52% год к году в натуральном выражении. Об этом РБК сообщили в крупнейшей российской книжной сети «Читай-город». По данным Ассоциации книгораспространителей, всего в России 2,5 тыс. торговых книжных точек, «Читай-город» насчитывает больше 560.
В ассортименте «Читай-города» представлены более 50 вариантов изданий Библии. Наибольший интерес покупателей, по данным сети, вызывает Библия в Синодальном переводе 1876 года (издание 2022 года). Ее продажи в январе—сентябре 2024 года увеличились на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и в два раза — в сравнении с 2022-м.
Рост продаж Библии в натуральном выражении фиксирует и маркетплейс Wildberries. За период с января по ноябрь 2024 года покупок стало почти в 2,2 раза больше, чем в этот же период год назад. В 2023 году к 2022-му рост был 94%. Продажи Евангелия на Wildberries также выросли на 46%. Представители еще одного маркетплейса Ozon на запрос РБК не ответили.
Из прочих религиозных изданий чаще всего покупают Новый Завет, констатируют в «Читай-городе». По сравнению с Ветхим Заветом спрос на него в два раза выше. Но заметного роста продаж по этим книгам в этом году зафиксировано не было.
Как растет интерес к книгам о религии
Еще несколько лет назад издатели и книготорговая розница отмечали падение спроса на религиозную литературу, напоминают в пресс-службе крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо-АСТ» (включает издательства «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и др.). В период с 2019 по 2021 год снижение достигало 20−30%. В последние же три года фиксируется «стабильно высокий интерес» к этому сегменту. Впервые об этом заговорили еще летом 2023 года, когда по итогам первых шести месяцев продажа религиозной литературы выросла год к году на 40%. Тогда глава издательства «Эксмо» Евгений Капьев утверждал, что новый тренд пришел вслед за ростом продаж карт Таро и книг по эзотерике, и объяснял его «высокой степенью неопределенности в мире».
В условиях нестабильности и глобальных перемен «многие находят утешение и поддержку в вере, стремятся понять глубинные смыслы жизни и обрести внутреннюю гармонию», отмечают в «Эксмо-АСТ». Насыщенная новостная повестка «побуждает многих обращаться к книгам в поисках способов справиться с тревогой, осознать значимость своей жизни», добавляют в холдинге. «Библия и другие религиозные труды предлагают обратиться к вечным истинам, проверенным на протяжении всей истории человеческой цивилизации, — утверждают в “Эксмо-АСТ”. — Наиболее популярны книги, которые дают ответы на сложные вопросы простым и понятным языком, что особенно ценно для родителей, которые стремятся воспитать детей в важной для них системе координат. Кроме того, заметен рост интереса к тематике, касающейся роли женщины в духовной жизни, что подтверждается спросом на издания вроде “Сила женской молитвы. Духовная жизнь женщины”.
Пользуется ли Библия спросом за рубежом
За рубежом тренд на религиозную литературу отстает от российского: всплеск спроса зафиксирован только в этом году. Так, продажи Библии в США с января по октябрь 2024 года выросли на 22% относительно аналогичного периода 2023 года, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Circana BookScan. Издание связывало это с беспокойством граждан по поводу экономики, конфликтов за границей и неопределенностью на фоне выборов. При этом больше четверти граждан США, по приведенным в той же статье данным исследовательского центра Pew, не считают себя последователями той или иной религии.
На продаже фирменных Библий заработал около $300 тыс. и Дональд Трамп, писала в августе этого года The New York Times со ссылкой на его финансовый отчет. Брендированная Библия, указанная в отчетности как The Greenwood Bible, продается за $59,99 и включает рукописный припев песни God Bless the USA кантри-певца Ли Гринвуда. Экземпляр ограниченного тиража с подписью Трампа продавался за $1000. «Это единственная Библия, одобренная президентом Трампом», — отмечалось в описании на сайте. В ноябре 2024 года Трамп был избран 47-м президентом США.
Сейчас интерес к религиозным книгам по отношению к прошлому году остается стабильным, утверждают в «Читай-городе». В среднем за год по всей сети продается свыше 50 тыс. изданий в этом сегменте. Более 3 тыс. религиозных книг продается в отдельно взятом детском разделе. При этом продолжают появляться новые издания, адаптированные для разных категорий читателей: от подарочных до карманных форматов.
Впрочем, в отдельно взятых издательствах рост спроса на религиозную литературу все же продолжается. По словам бренд-директора издательства «Бомбора» (входит в издательский холдинг «Эксмо-АСТ»), увеличение продаж в этом сегменте за первые девять месяцев 2024 года составило 73% в штуках год к году. На 98% вырос спрос на книги по православному христианству. Чаще всего покупатели приобретают такие книги, как «Детям о Боге. Простые ответы», «Сила женской молитвы. Духовная жизнь женщины» и «Первые шаги к Богу».
Пусть и меньшими темпами, но растут продажи литературы по религии и теологии и в «АСТ нонфикшн» (также входит в «Эксмо-АСТ»). По итогам трех кварталов рост год к году составил 34% в штуках. Похожая динамика — плюс 37% — была и годом ранее. Высоким спросом пользуются издания «Библия с иллюстрациями Гюстава Доре», «Библия. Ветхий и Новый завет», а также «Коран. Прочтение смыслов».