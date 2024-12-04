Продажи Библии в России выросли в полтора раза

Еще несколько лет назад издатели и книготорговая розница отмечали падение спроса на религиозную литературу, напоминают в пресс-службе крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо-АСТ» (включает издательства «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и др.). В период с 2019 по 2021 год снижение достигало 20−30%. В последние же три года фиксируется «стабильно высокий интерес» к этому сегменту. Впервые об этом заговорили еще летом 2023 года, когда по итогам первых шести месяцев продажа религиозной литературы выросла год к году на 40%. Тогда глава издательства «Эксмо» Евгений Капьев утверждал, что новый тренд пришел вслед за ростом продаж карт Таро и книг по эзотерике, и объяснял его «высокой степенью неопределенности в мире».