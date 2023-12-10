Процесс воспитания котенка леопарда в Приморье попал на видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56043887&id=456239712&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как детеныш не дает матери отдохнуть и активно пытается вовлечь ее в игру, однако хищница тактично отталкивает его задней лапой.

Отмечается, что котенку около 8−10 месяцев — в таком возрасте они в играх отрабатывают «силу укуса» на сверстниках или родителях, что помогает им выстраивать правильные социальные взаимоотношения. Уже в полтора года молодые леопарды уходят из-под постоянной родительской опеки.