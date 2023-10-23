Пробы пыли с «Аполлона-17» помогли ученым уточнить возраст Луны

ТАСС, 23 октября. Исследователи проанализировали образцы лунной пыли, доставленные на Землю экспедицией «Аполлон-17», и выяснили, что Луна сформировалась как минимум 4,46 млрд лет назад. Это на 40 млн лет больше прошлых оценок, сообщила пресс-служба американского Филдовского музея.

«Эти кристаллы — древнейшие известные образцы твердого вещества, которые возникли сразу после столкновения гигантского небесного тела с Землей. Теперь мы можем использовать их в качестве опорной точки в лунной хронологии, так как мы точно знаем возраст этих образцов», — заявил профессор Чикагского университета Филипп Хек, чьи слова приводит пресс-служба Филдовского музея.

Хек и его коллеги изучили образцы лунной пыли, которые были доставлены на Землю экспедицией «Аполлон-17» в 1972 году. В них обнаружили кристаллы цирконов — минералов, возникающего в лаве после ее «всплытия» к поверхности планеты. Цирконы используют для точного определения возраста пород по числу присутствующих в них атомов урана и тория, а также продуктов их распада.

Исследование показало, что возраст некоторых лунных образцов составлял около 4,46 млрд лет. Это означает, что Луна сформировалась как минимум на 40 млн лет раньше, чем считали планетологи. Это позволяет по-новому взглянуть на то, как формировались Земля и Луна на первых этапах существования Солнечной системы, считают авторы.

Загадка формирования Луны

По текущим представлениям ученых Луна возникла в результате столкновения Земли и гипотетической планеты Тейи, которая размером не превышала Марс. Это привело к перемешиванию их вещества и выбросу фрагментов Тейи и вещества из мантии древней Земли на околоземную орбиту, где впоследствии возникла Луна. Эта теория хорошо объясняет массу спутницы Земли и некоторые особенности е состава, в частности, отсутствие соединений железа на ее поверхности.