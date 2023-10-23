Пробы пыли с «Аполлона-17» помогли ученым уточнить возраст Луны
Исследователи выяснили, что он составляет как минимум 4,46 млрд лет, это на 40 млн лет больше прошлых оценок.
Исследователи выяснили, что он составляет как минимум 4,46 млрд лет, это на 40 млн лет больше прошлых оценок.
ТАСС, 23 октября. Исследователи проанализировали образцы лунной пыли, доставленные на Землю экспедицией «Аполлон-17», и выяснили, что Луна сформировалась как минимум 4,46 млрд лет назад. Это на 40 млн лет больше прошлых оценок, сообщила пресс-служба американского Филдовского музея.
«Эти кристаллы — древнейшие известные образцы твердого вещества, которые возникли сразу после столкновения гигантского небесного тела с Землей. Теперь мы можем использовать их в качестве опорной точки в лунной хронологии, так как мы точно знаем возраст этих образцов», — заявил профессор Чикагского университета Филипп Хек, чьи слова приводит пресс-служба Филдовского музея.
Хек и его коллеги изучили образцы лунной пыли, которые были доставлены на Землю экспедицией «Аполлон-17» в 1972 году. В них обнаружили кристаллы цирконов — минералов, возникающего в лаве после ее «всплытия» к поверхности планеты. Цирконы используют для точного определения возраста пород по числу присутствующих в них атомов урана и тория, а также продуктов их распада.
Исследование показало, что возраст некоторых лунных образцов составлял около 4,46 млрд лет. Это означает, что Луна сформировалась как минимум на 40 млн лет раньше, чем считали планетологи. Это позволяет по-новому взглянуть на то, как формировались Земля и Луна на первых этапах существования Солнечной системы, считают авторы.
По текущим представлениям ученых Луна возникла в результате столкновения Земли и гипотетической планеты Тейи, которая размером не превышала Марс. Это привело к перемешиванию их вещества и выбросу фрагментов Тейи и вещества из мантии древней Земли на околоземную орбиту, где впоследствии возникла Луна. Эта теория хорошо объясняет массу спутницы Земли и некоторые особенности е состава, в частности, отсутствие соединений железа на ее поверхности.
С другой стороны, подобный сценарий плохо объясняет то, почему Земля и Луна очень похожи друг на друга по химическому и изотопному составу. Это почти невозможно объяснить, если предположить, что значительная доля лунного вещества была унаследована от Тейи, возникшей в другом регионе Солнечной системы с иными долями атомов химических элементов. Эти соображения заставляют ученых искать альтернативные теории эволюции Земли и ее природного спутника.