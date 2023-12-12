07:15 (мск), источник: Life.ru

Проблем не возникнет: Названа польза в игрушках-монстрах для детей

Игры с куклами-монстрами полезны для детей, не стоит лишать их такого опыта. Об этом РИА «ФедералПресс» рассказала психолог Полина Малахова.

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Источник: AFP 2023

«С помощью игрушек дети символически отражают свои внутренние процессы и переживания, в том числе связанные со страхами, агрессией и так далее. Поэтому они используют в играх как миловидные игрушки, так и всяких драконов, привидения, скелеты», — объяснила специалист.

Малахова посоветовала обращать внимание на состав игрушек и возрастные ограничения, внешний же вид оставить на усмотрение ребёнка. Она также добавила, что ни разу в своей практике не сталкивалась с клиентами, имеющими проблемы в жизни из-за страшных игрушек в детстве.

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