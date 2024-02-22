Про счастливое детство в 90-х сделали видеоигру «Санёк»

На онлайн-сервисе Steam 1 марта 2024 года выйдет компьютерная игра про детство в 90-х «Санёк», сообщается на сайте сервиса.
«Приключенческая игра о тепле мимолетных детских воспоминаний: о мальчишке по имени Санёк, спасении бездомного щеночка, первых настоящих друзьях и увлекательных дворовых приключениях в маленьком постсоветском городке 90-х», — говорится в описании игры.
Судя по информации на странице проекта, пользователям предлагают кататься на велосипеде, наслаждаться последними летними днями до начала нового учебного года и заботится о собаке. От отношения игрока к щенку зависит итог игры. Питомца можно кормить, обучать трюкам и гладить.
«Заботьтесь о нем, а он в ответ будет заботиться о вас», — объясняют в публикации.
В Steam уточнили: не стоит думать, что все будет легко, ведь дети тоже иногда «сталкиваются со взрослыми проблемами».
Пользователям предстоит пройти много мини-игр. В том числе — паззлы, платформеры, гонки и разные приключенческие игры.
Минимальные системные требования: оперативная система — Windows 10 или новее, процессор — Intel Core i5, оперативная память — 4 GB ОЗУ, видеокарта — GeForce GTX 650, место на диске — 3 GB.
Ранее сообщалось о том, что The Walt Disney Company планирует создать новую игровую вселенную. Проект будет осуществляться совместно с компанией Epic Games. Для этого Disney собирается купить за $1,5 млрд долю в фирме. Вселенная будет связана с Fortnite. В ней можно будет найти героев Disney, Pixar, Marvel, а также персонажей из «Звездных войн» и «Аватара».