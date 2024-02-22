Про счастливое детство в 90-х сделали видеоигру «Санёк»

Ранее сообщалось о том, что The Walt Disney Company планирует создать новую игровую вселенную. Проект будет осуществляться совместно с компанией Epic Games. Для этого Disney собирается купить за $1,5 млрд долю в фирме. Вселенная будет связана с Fortnite. В ней можно будет найти героев Disney, Pixar, Marvel, а также персонажей из «Звездных войн» и «Аватара».