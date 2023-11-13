Про Илона Маска снимут фильм. Режиссер байопика — Даррен Аронофски

В основе сценария — биография магната, написанная журналистом Уолтером Айзексоном. Книга вышла в сентябре этого года. По данным Variety, за права на экранизацию боролись несколько студий и кинематографистов. В итоге производством займется независимая кинокомпания A24.

В 2015 году состоялась премьера биографической драмы «Стив Джобс». Байопик также был снят по одной из книг Айзексона. Образ сооснователя корпорации Apple воплотил Майкл Фассбендер.

Аронофски — режиссер таких фильмов, как «Кит» с Бренданом Фрейзером, «Реквием по мечте» с Джаредом Лето, «Черный лебедь» с Натали Портман, «Мама!» с Дженнифер Лоуренс, «Фонтан» с Хью Джекманом и других.

Ранее пользователи разглядели возможное предсказание относительно Илона Маска в «Симпсонах». В одной из новых серий мистер Бернс подарил Twitter своей подружке Персефоне. Предприниматель признался, что социальная сеть ему досталась по хорошей цене. Предыдущий владелец был вынужден продать ее после того, как «его беспилотная марсианская ракета врезалась в международную космическую станцию».

Имя Илона Маска в эпизоде не называется, но, как заметили в Daily Mail, соцсеть X (бывший Twitter) сейчас принадлежит именно ему. Предприниматель купил Twitter год назад. К тому же Илон Маск говорит об отправке ракет на Марс.