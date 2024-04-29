Привлечь лучшее: коуч Мажулис рассказала о способах прокачать женскую харизму

Специалист отметила, что харизму можно развить в себе самостоятельно. При этом данное качество выражается в отсутствии страха перед публикой, а также любви к себе. Для того, чтобы прокачать харизму, следует поработать над уверенностью в себе и развить эмоциональный интеллект. Кроме того, не лишнем будет занятие с речью и дикцией.