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Привлечь лучшее: коуч Мажулис рассказала о способах прокачать женскую харизму

Как правило, харизматичным людям проще находить новые знакомства и взаимодействовать с окружением. О том, как женщинам развить в себе это качество, рассказала коуч и психолог Оксана Мажулис.

Источник: Freepik

Специалист отметила, что харизму можно развить в себе самостоятельно. При этом данное качество выражается в отсутствии страха перед публикой, а также любви к себе. Для того, чтобы прокачать харизму, следует поработать над уверенностью в себе и развить эмоциональный интеллект. Кроме того, не лишнем будет занятие с речью и дикцией.

— В каждом человеке есть своя красота и личный талант. Мечты и желания притягивают удачу и обстоятельства. Поэтому не бойтесь проявляться и тренируйтесь, чтобы притягивать к себе все только самое лучшее, — пояснила Оксана Мажулис RuNews24.ru.

Также, по мнению коуча, одним из проявлений харизмы является хорошее настроение и заряд положительной энергии.