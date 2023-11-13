«Присыпанный пудрой» вулкан на Курилах показали на фото

На размещенном снимке заметно, что вершина действующего вулкана Менделеева высотой 886 метров слегка припорошена снегом. «Как сахарной пудрой присыпан», — сказано в подписи к посту.

Ранее жители Сахалина заметили в северной части острова необычное явление — поверхность Пугачевского грязевого вулкана покрылась льдом, а на земле вокруг него лежал снег. «От первых заморозков у вулкана округлились глаза», — в шутку отметили очевидцы.