18:15 (мск), источник: Lenta.Ru

«Присыпанный пудрой» вулкан на Курилах показали на фото

Жители курильского острова Кунашир запечатлели на фото первые проявления зимы. Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Туризм на Южных Курилах».

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Источник: Соцсети

На размещенном снимке заметно, что вершина действующего вулкана Менделеева высотой 886 метров слегка припорошена снегом. «Как сахарной пудрой присыпан», — сказано в подписи к посту.

Ранее жители Сахалина заметили в северной части острова необычное явление — поверхность Пугачевского грязевого вулкана покрылась льдом, а на земле вокруг него лежал снег. «От первых заморозков у вулкана округлились глаза», — в шутку отметили очевидцы.

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