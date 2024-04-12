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Приспичило: что это слово значит и откуда оно взялось

Причем тут спички?

Источник: Freepik

Всем известно разговорное слово «приспичило», означающее сильное желание что-то сделать или получить прямо сейчас то, что очень нужно. Но мало кто знает, откуда взялось это слово, а некоторые даже указывают на его связь со спичками.

На самом деле спички здесь ни при чем. Согласно «Этимологическому словарю русского языка» преподавателя А. Г. Преображенского, «приспичить» связано со спицей, а вернее, с глаголом «спичить», уже вышедшим из употребления. Это синоним к словам «колоть» и «шпорить» («пришпоривать»).

Таким образом, изначально «спичить» — это принуждать, подгонять, колоть спицей. То есть «приспичить» — иметь неотложную потребность в чем-то, как будто она постоянно наносит уколы спицей, то есть буквально «прикалывается» к человеку. А близкое по смыслу выражение — «острая необходимость».

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Анна Морозова