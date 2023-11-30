Прирожденные охотницы, новый полет Starship и аппетит тираннозавра: новости науки

Ракета взорвалась, но Илон Маск доволен

Испытания самого большого в истории космического корабля снова завершились взрывом, но специалисты не считают это неудачей. 18 ноября многоразовый космический корабль Starship, создаваемый Илоном Маском для межпланетных путешествий, колонизации Луны и Марса, отправился в свой второй испытательный полет.

В этот раз он летел почти втрое дольше и взорвался уже после разделения ступеней, успев долететь до космоса (лететь до него недалеко, 100 км, — проблема только в том, что трудно подняться со дна гравитационного колодца).

Корабль Starship | Источник: SpaceX

CRISPR приходит в медицину

Первая в мире терапия на основе технологии редактирования генов CRISPR вводится в практику в Великобритании. Она лечит моногенные (вызванные поломкой лишь одного гена) заболевания крови, связанные с недостаточностью гемоглобина, — серповидноклеточную анемию и талассемию.

Это важная веха в развитии медицины, науки и технологий в целом — впервые в истории начнут применять точно нацеленное редактирование участка хромосомной ДНК людей, которое передается потомкам делящейся клетки.

Технология CRISPR все еще несовершенна и весьма ограничена — речь идет о редактировании ДНК клеток крови не в теле человека, а в пробирке, чтобы потом отобрать удачно отредактированные и ввести пациенту. К тому же терапия на ее основе стоит миллионы.

Но внушает надежду сама скорость развития медицинских технологий. Всего лишь 11 лет назад вышла первая статья Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудны с экспериментами по редактированию геномов с помощью CRISPR/Cas — механизма иммунитета бактерий и архей. И вот первая терапия на его основе прошла уже и испытания на животных, и клинические испытания, и уже одобрена к применению регуляторами. Кстати, создавшую лекарство швейцарскую биотех-компанию CRISPR Therapeutics основала та самая Эмманюэль Шарпантье, получившая в 2020 году Нобелевскую премию за CRISPR вместе с Дженнифер Дудной, которая сейчас работает над снижением стоимости генной терапии.

В декабре заявку на разрешение этой терапии рассмотрят в США. Пишут, что и другие виды лекарств на основе CRISPR уже проходят клинические испытания. То есть еще лет через десять таких терапий будет много, они значительно удешевятся, ну, а лет через двадцать станут доступны даже обычным людям.

Женщины — прирожденные охотницы?

Доисторических мужчин всегда изображают охотниками, а женщин — собирательницами. «Но не стереотип ли это?» — задумались две американских исследовательницы-антрополога Кара Окобок и Сара Лейси и стали анализировать археологические источники, а заодно данные о мужской и женской физиологии.

Оказалось, судя по археологическим данным, что доисторические женщины имели такие же травмы, полученные во время охоты, как и мужчины. Эти травмы аналогичны тем, которые получают современные матадоры: травмы головы и груди от ударов рогов и копыт, реже переломы и следы укусов.

Такие травмы наличествовали у женщин и мужчин примерно в равной степени, поэтому исследовательницы считают, что женщины наравне с мужчинами участвовали в охоте из засады на крупных животных.

В некоторых местах, например в Перу, женщины периода голоцена были найдены похороненными с охотничьим оружием. А в могилы обычно кладут те предметы, которыми покойные часто пользовались в жизни.

Исследовательницы считают, что и ряд физиологических особенностей женщин делал их хорошими охотниками, например, женщины выносливее мужчин благодаря гормону эстрогену, помогающему эффективно получать энергию из подкожного жира.

«Мы не видим в глубоком прошлом никаких признаков существования строгого полового разделения труда», — заключают исследовательницы.

Импрессионизм, рожденный из дыма заводов

Почему один стиль в живописи сменяется другим? Конечно, в этих тенденциях есть своя художественная логика, но на живопись влияет и сама жизнь, причем иногда весьма неожиданным образом.

Недавно вышло исследование живописи Уильяма Тернера, Клода Моне и появления импрессионизма, написанное климатологами. В работе, названной «Картины Тернера и Моне изображают усиливающееся загрязнение воздуха в XIX веке», ученые из Сорбонны и Гарварда анализируют творческий путь этих мастеров и показывают, что по мере того, как промышленная революция делала воздух в крупных городах все более грязным и туманным, стиль художников менялся в сторону более светлой, дымчатой цветовой палитры и размытых контуров, характерных для импрессионизма.

Получается, мы обязаны возникновением импрессионизма не в последнюю очередь плохой экологии? Авторы исследования нашли немало подтверждений этому на картинах и в письмах художников.

«Все как мертвое, ни поезда, ни дыма, ни лодки, ничего, что хоть немного возбудило бы вдохновение», — жалуется Моне в одном из писем к жене в 1901 году, приехав из Лондона, где все это было в изобилии. Дым заводских труб так благотворно действовал на творчество, что за три поездки в Лондон в 1899—1901 годах Моне написал больше ста картин.

В период, когда работали Тернер, а позже Моне, добывалось огромное количество угля для поддержки промышленного производства и паровых двигателей. Только Великобритания с 1700 по 1900 год увеличила добычу угля в 100 раз, с 2,9 млн тонн до 275 млн тонн.

Сжигание угля и привело ко все большему видимому загрязнению воздуха, знаменитому английскому смогу. А еще стало причиной множества проблем со здоровьем, таких как распространение туберкулеза.

«Парламент». «Виды Лондона» Клода Моне

«Я давно изучаю загрязнение воздуха, и, увидев картины Тернера и Моне, заметила стилистические трансформации в их работах. Контуры предметов на их картинах постепенно становились более размытыми, палитра стала белее, а стиль изменился с более фигуративного на более импрессионистский. Все эти изменения соответствуют физическим изменениям в атмосфере, влиянию на свет все большего загрязнения воздуха, которое отражает видимый свет всех длин волн», — говорит Анна Леа Олбрайт, одна из авторов работы, метеоролог из Сорбонны.

Исследователи измерили четкость краев и белизну у более чем сотни картин, а затем сравнили эти результаты с данными о загрязнении воздуха в эти годы и нашли выраженную связь между этими параметрами.

Тернер и Моне специально путешествовали, гоняясь за туманом, — в то время это не было чем-то необычным, возник даже термин «туманный туризм»: многие французы специально ездили в Лондон, чтобы полюбоваться атмосферными эффектами.

Получается, волшебная игра света на картинах импрессионистов рождалась в том числе из грязи, дыма и сажи, из выхлопов промышленной революции.

Сколько людей съел бы тирекс на обед

Вопрос пока чисто теоретический, но интересный. Недавно им задался зоолог и популяризатор науки Луи Виллазон и вот к каким выводам пришел.

Взрослый тираннозавр весил около семи тонн. В неделю крокодил съедает лишь около 5% веса своего тела, тогда как теплокровный хищник вроде льва должен съедать 25% своего веса.

Метаболизм тираннозавра, вероятно, был где-то посередине, и, допустим, он съедал около 15%. Это более тонны мяса в неделю, или примерно два человека в день.