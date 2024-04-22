Принимают ли в Турции российские банковские карты в 2024 году?

Этими картами можно расплачиваться в заведениях общепита или отелях, но не всегда: нужно быть готовым к тому, что платеж не пройдет. Примерно та же ситуация со снятием наличных, так как сеть банкоматов, работающих с UnionPay, невелика. Могут возникнуть сложности с картами, выпущенными российскими банками, которые попали в санкционный список.