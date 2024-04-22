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Принимают ли в Турции российские банковские карты в 2024 году?

Эксперт рассказала, какими картами можно расплачиваться в заведениях общепита или отелях.

Источник: AP 2023

Что нужно знать о деньгах туристам, отправляющимся в Турцию, объяснила директор турагентства Эльвира Зайнетдинова.

«В ходу доллары и евро. Не стоит брать с собой крупную сумму наличными. Можно взять доллары небольшими купюрами. Турецкие лиры брать не рекомендую из-за невыгодного курса», — уточняет эксперт.

Если понадобится снять деньги, то лучше сделать это в банкоматах, где предлагают оптимальный курс и комиссию за снятие. Нужно учесть, что могут быть установлены лимиты на снятие наличных.

Работают ли в Турции карты UnionPay?

Этими картами можно расплачиваться в заведениях общепита или отелях, но не всегда: нужно быть готовым к тому, что платеж не пройдет. Примерно та же ситуация со снятием наличных, так как сеть банкоматов, работающих с UnionPay, невелика. Могут возникнуть сложности с картами, выпущенными российскими банками, которые попали в санкционный список.

Самый оптимальный вариант — заранее заказать в дружественной стране, не подпадающей под европейские санкции, банковскую карту. С ней без проблем можно оплатить покупки или снять наличные.

Можно ли снимать наличку с российских карт в банкоматах?

В Турции принимают карты Visa, MasterCard, American Express, если они выпущены зарубежными банками. Местами работает карта МИР. По наблюдениям туристов, за проверку баланса на карте в банкомате нужно будет заплатить.

Снять наличные можно в таких банках, как Denizbank, HalBank, PTT Bank, AkBank.