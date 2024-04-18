Принц Гарри порвал связи с Великобританией

В официальных документах принц Гарри впервые указал, что его новым местом жительства являются Соединенные Штаты Америки. Ранее была указана Великобритания. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные Регистрационной палатой США.
Изменение данных произошло на фоне давления на администрацию Джо Байдена с требованием обнародовать визовую информацию принца Гарри. Незадолго до этого американский посол в Лондоне заявлял о том, что герцог Сассекский не будет депортирован, пока демократ будет президентом.
Изменение места жительства также стало причиной обсуждения вопроса о том, может ли принц Гарри оставаться государственным советником — одним из семи членов королевской семьи, которые имеют право замещать монарха, если тот находится за рубежом или плохо себя чувствует. Согласно законодательству, постоянным местом жительства советников должна быть Великобритания, однако герцог Сассекский уже не соответствует этому требованию.
Впрочем, еще в декабре 2023 года принц Гарри говорил, что своим «домом» он по-прежнему считает Великобританию, однако из соображений безопасности «вынужден» жить в США.
«Великобритания занимает главное место в наследии моих детей. Я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома как в Великобритании, так и в США», — отмечал герцог в письменном заявлении, зачитанном в лондонском суде по делу о лишении принца полицейской защиты в Великобритании.
Принц Гарри и Меган Маркл вместе с двумя детьми живут в Калифорнии последние четыре года. После отказа от королевских обязанностей в 2020 году они переехали в Монтесито, где живут по настоящее время.