Принц Гарри порвал связи с Великобританией

Изменение места жительства также стало причиной обсуждения вопроса о том, может ли принц Гарри оставаться государственным советником — одним из семи членов королевской семьи, которые имеют право замещать монарха, если тот находится за рубежом или плохо себя чувствует. Согласно законодательству, постоянным местом жительства советников должна быть Великобритания, однако герцог Сассекский уже не соответствует этому требованию.