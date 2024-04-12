Принц Гарри и Меган Маркл снимут сериалы о поло и садоводстве для Netflix

Производством сериалов займется продюсерская компания Archewell Productions, основателями которой являются супруги. При этом Меган Маркл возьмет на себя руководство обоими проектами, а ее муж будет работать только над сериалом об игре в поло. Известно, что оба проекта находятся на раннем этапе производства. Названия документальных сериалов и даты их выхода станут известны позднее.