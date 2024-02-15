Принц Гарри и Меган Маркл поменяли фамилию детям

Также на главной странице сайта можно увидеть персональный герб Меган Маркл, который она получила от Елизаветы II после свадьбы с принцем Гарри. Несмотря на отказ от королевских обязанностей и критику британской монаршей семьи, пара продолжает использовать свои титулы, которые также указаны на их новом портале.