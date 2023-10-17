Народные приметы на Рождество Христово

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, который отмечают миллионы людей во всем мире. Подготовимся к нему и вспомним все приметы на 25 декабря 2023 года и 7 января 2024 года.

Автор Ульяна Светачева

Рождество — значимый для всех христиан праздник, однако так было не всегда. 6 января отмечали Богоявление: праздник, посвященный и рождению Иисуса, и его крещению в реке Иордан. Впервые упоминание о 25 декабря как дне «рождения Христа в Вифлееме Иудейском» появляется в римском Хронографе в 354 году.

Сейчас Рождество отмечают христиане во всем мире. Это второй по значимости праздник после Пасхи. В народной культуре с этим днем связано множество примет и поверий. Наши предки видели в явлениях, происходящих в этот праздничный день, указания на будущие события. Расскажем о приметах на Рождество Христово 2024 года.

Как правильно встретить Рождество

Посетить богослужения

Верующим стоит посетить утреннее богослужение в Сочельник и праздничное Всенощное бдение. Не стоит забывать и про причастие.

Колядовать

Молодежь поет песни, восхваляющие Христа и призывающие удачу и достаток в дома.

Украсить елку

Хвойная красавица стала неотъемлемой часть зимних праздников. Звезда, которой украшают макушку дерева, символизирует Вифлеемскую.

Встретиться с близкими

Лучший способ провести 7 января — отправиться в гости или пригласить в свой дом родственников и друзей.

Дарить подарки

Строгих рекомендаций по их поводу нет. Как правило, дарят небольшие презенты: варежки и носки, рождественские свечи и венки, печенье, фигурки ангела, колокольчики, кружки.



Приметы на Рождество в православии

В православии Рождество отмечают 25 декабря по старому стилю (юлианскому календарю), ведь именно это летоисчисление использует Русская православная церковь. В обычной жизни мы пользуемся григорианским календарем, и в нем этот светлый праздник приходится на 7 января.

Перед Рождеством, с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 января), верующие соблюдают 40-дневный пост. Его называют также Филиппов пост или Филипповки. Разговляться, то есть позволять себе непостную (скоромную) пищу, можно только после окончания рождественской Литургии. Раньше она заканчивалась значительно позже, отсюда и пошла традиция приступать к праздничной трапезе после восхода первой звезды.

В Сочельник на окна ставят горящие свечи: они символизируют готовность к встрече Иисуса Христа.

Часто можно встретить рекомендацию: к столу необходимо подать 12 блюд. Никаких религиозных корней эта традиция не имеет.

Приметы погоды

По погоде в Сочельник и Рождество предсказывали, какой год и урожай ждать.

Если небо в Сочельник ясное, а луна яркая, грядут морозы.

Ударят морозы в Рождество — придут они и на Крещенье.

Морозы в этот день также сулят жаркое лето.

Оттепель на Рождество — жди холодную весну, а разыграется вьюга — раннюю.

Выпавший снег предвещает хороший урожай.

Рождество пришлось на новолуние — не жди хорошего урожая.

Приметы по дням недели

Крайне важен день, на который приходится праздник.

Понедельник — лето будет теплым, урожай богатым.

Вторник — хороший год для свадеб, заключенные браки будут счастливыми.

Среда — рыбалка и охота принесут богатую добычу.

Четверг — незамужних девушек ждет встреча с избранником.

Пятница — в этот год ожидается долгая зима и короткое лето.

Суббота — весна будет дождливой.

Воскресенье — хороший урожайный год.

Приметы на удачу и деньги

Множество примет связано с предсказаниями удачи, успехов в делах, богатства.

Важно, кто будет первым гостем, переступившим порог. Мальчик, мужчина или старик предвещает благополучие, женщина — сплетни и проблемы, человек «навеселе» сулит обитателям дома ссоры и разлад.

Увидеть на Рождество горбуна или большую собаку — к удаче.

Заметить мышь — к тратам и финансовым потерям.

Постучавшаяся в окно птица — к радостным новостям.

Наступить в навоз — к деньгам.

Разлить напиток во время праздничной трапезы — к успеху в делах и новых начинаниях.

Если ночь перед Рождеством звездная, — год принесет финансовое благополучие.

Приметы на Рождество в католичестве

Католики празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю (григорианскому календарю). За четыре воскресенья до него начинается Адвент, период подготовки к празднику. Он аналогичен рождественскому посту в православии. В современном католичестве поститься в это время необязательно. Каждый верующий решает сам, проводить ли постные практики. Рекомендуется уделить время покаянию, исповеди и причастию. С периодом адвента связана традиция рождественских календарей. Она появилась в XIX веке не в католичестве, а в лютеранстве. Адвент-календари в виде домиков и открыток дарили детям. В ячейках лежали конфеты, записки с пожеланиями выдержки из Писания.

Существуют свои традиции и приметы на Рождество в католичестве.

Рождественский венок, ставший неизменным атрибутом Рождества на Западе, также пришел из лютеранства. Венок с двадцатью четырьмя малыми красными и четырьмя большими белыми свечами смастерил богослов Иоганн Хинрих Вихерн для своих воспитанников, также для отсчета времени до Рождества. Католики верят, что такое украшение защитит жилье и привлечет благополучие.

Украшение дома к Рождеству — важная часть подготовки к празднику. В декоре часто используют пуанцетию — рождественскую звезду. Считается, что эти цветы обладают целительной силой и способны принести удачу в дом.

Нельзя обойтись без омелы. Веточку этого вечнозеленого растения подвешивают к потолку. Наши предки верили, что так можно отпугнуть злых духов. По традиции люди, встретившиеся под омелой, должны поцеловаться. А еще существует примета, что если девушка наденет серебряное кольцо на безымянный палец левой руки и поцелуется со своим избранником под омелой, то пара поженится.

Что можно и чего нельзя делать в рождественскую ночь

С празднованием Рождества связано немало запретов и предписаний.

В Сочельник и Рождество нужно воздержаться от тяжелой и грязной работы. Убираться в доме рекомендуется заранее. В народе бытует поверье: нельзя выносить в эти дни сор из избы — можно вынести за порог и удачу.

Ругаться тоже не стоит, это считается грехом. Да и предаваться другому греху — унынию — не следует. В такой светлый и радостный день нет места негативным эмоциям.

Чревоугодия и пьянства тоже стоит избегать. Рождество — религиозный праздник, в который нужно думать о спасении души, а не о телесных удовольствиях.

Вопросы и ответы

С Рождеством связано множество традиций. Исторически так сложилось, что языческие поверья соединились с религиозными воззрениями. Такая ситуация рождает немало вопросов о том, как вести себя на Рождество. Ответим на некоторые из них.

Можно ли гадать на Рождество?

Несмотря на то, что церковь неодобрительно относится к гаданиям, Святки, период от Сочельника до Крещения (6 января — 19 января) — традиционное время для гаданий.

Обязательно ли не спать всю рождественскую ночь?

Спать в рождественскую ночь не рекомендуется — это время нужно посвятить Всенощному бдению. Это богослужение, которое совершается накануне важных церковных праздников. Начинается оно поздно вечером и продолжается всю ночь до рассвета.

Зачем колядовать на Рождество?