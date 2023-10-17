Народные приметы на Рождество Христово
Народные приметы на Рождество Христово 2024. Что можно и чего нельзя делать накануне самого светлого праздника в католичестве 25 декабря 2023 и в православии 7 января 2024, узнайте на сайте Новости Mail.ru.
Народные приметы на Рождество Христово 2024. Что можно и чего нельзя делать накануне самого светлого праздника в католичестве 25 декабря 2023 и в православии 7 января 2024, узнайте на сайте Новости Mail.ru.
Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, который отмечают миллионы людей во всем мире. Подготовимся к нему и вспомним все приметы на 25 декабря 2023 года и 7 января 2024 года.
Автор Ульяна Светачева
Рождество — значимый для всех христиан праздник, однако так было не всегда. 6 января отмечали Богоявление: праздник, посвященный и рождению Иисуса, и его крещению в реке Иордан. Впервые упоминание о 25 декабря как дне «рождения Христа в Вифлееме Иудейском» появляется в римском Хронографе в 354 году.
Сейчас Рождество отмечают христиане во всем мире. Это второй по значимости праздник после Пасхи. В народной культуре с этим днем связано множество примет и поверий. Наши предки видели в явлениях, происходящих в этот праздничный день, указания на будущие события. Расскажем о приметах на Рождество Христово 2024 года.
|Посетить богослужения
|Верующим стоит посетить утреннее богослужение в Сочельник и праздничное Всенощное бдение. Не стоит забывать и про причастие.
|Колядовать
|Молодежь поет песни, восхваляющие Христа и призывающие удачу и достаток в дома.
|Украсить елку
|Хвойная красавица стала неотъемлемой часть зимних праздников. Звезда, которой украшают макушку дерева, символизирует Вифлеемскую.
|Встретиться с близкими
|Лучший способ провести 7 января — отправиться в гости или пригласить в свой дом родственников и друзей.
|Дарить подарки
|Строгих рекомендаций по их поводу нет. Как правило, дарят небольшие презенты: варежки и носки, рождественские свечи и венки, печенье, фигурки ангела, колокольчики, кружки.
В православии Рождество отмечают 25 декабря по старому стилю (юлианскому календарю), ведь именно это летоисчисление использует Русская православная церковь. В обычной жизни мы пользуемся григорианским календарем, и в нем этот светлый праздник приходится на 7 января.
Перед Рождеством, с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 января), верующие соблюдают 40-дневный пост. Его называют также Филиппов пост или Филипповки. Разговляться, то есть позволять себе непостную (скоромную) пищу, можно только после окончания рождественской Литургии. Раньше она заканчивалась значительно позже, отсюда и пошла традиция приступать к праздничной трапезе после восхода первой звезды.
В Сочельник на окна ставят горящие свечи: они символизируют готовность к встрече Иисуса Христа.
Часто можно встретить рекомендацию: к столу необходимо подать 12 блюд. Никаких религиозных корней эта традиция не имеет.
По погоде в Сочельник и Рождество предсказывали, какой год и урожай ждать.
Крайне важен день, на который приходится праздник.
Множество примет связано с предсказаниями удачи, успехов в делах, богатства.
Католики празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю (григорианскому календарю). За четыре воскресенья до него начинается Адвент, период подготовки к празднику. Он аналогичен рождественскому посту в православии. В современном католичестве поститься в это время необязательно. Каждый верующий решает сам, проводить ли постные практики. Рекомендуется уделить время покаянию, исповеди и причастию. С периодом адвента связана традиция рождественских календарей. Она появилась в XIX веке не в католичестве, а в лютеранстве. Адвент-календари в виде домиков и открыток дарили детям. В ячейках лежали конфеты, записки с пожеланиями выдержки из Писания.
Существуют свои традиции и приметы на Рождество в католичестве.
С празднованием Рождества связано немало запретов и предписаний.
С Рождеством связано множество традиций. Исторически так сложилось, что языческие поверья соединились с религиозными воззрениями. Такая ситуация рождает немало вопросов о том, как вести себя на Рождество. Ответим на некоторые из них.
Несмотря на то, что церковь неодобрительно относится к гаданиям, Святки, период от Сочельника до Крещения (6 января — 19 января) — традиционное время для гаданий.
Спать в рождественскую ночь не рекомендуется — это время нужно посвятить Всенощному бдению. Это богослужение, которое совершается накануне важных церковных праздников. Начинается оно поздно вечером и продолжается всю ночь до рассвета.
Колядки имеют языческие корни. Еще до принятия христианства люди придавали им магический смысл. Колядовать принято в Сочельник. Традиционно колядующие — это молодые парни и девушки. Они исполняют особые песни, восхваляющие Христа и призывающие удачу и достаток в дома. За это они получают ритуальное угощение.