Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

Традиция играть свадьбу на Покров уходит в далекое прошлое, когда девушек выдавали замуж после окончания полевых работ и подведения итогов урожая. Сегодня при выборе даты торжества мы уже не подстраиваемся под сроки завершения сельскохозяйственных работ, но продолжаем чтить эту красивую традицию, которая обещает долгую и счастливую совместную жизнь тем, кто свяжет себя узами брака в этот день. Такой союз всегда будет под защитным покровом Богородицы.