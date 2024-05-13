Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября. История, положенная в основу праздника, уходит корнями в глубь веков. На Руси его стали отмечать после принятия христианства. В представлении наших предков праздник, помимо существовавшего церковного толкования, получил народную интерпретацию, став покровителем невест.
В этой статье дадим список знаковых примет на Покров, узнаем, как предсказывать погоду, расскажем, о чем можно просить Богородицу, а также разберем ответы на самые популярные вопросы о празднике.
Как правильно провести Покров Пресвятой Богородицы
Знакомимся с традициями празднования этого значимого дня, собрали для вас все самое важное в таблицу.
|Посетите праздничное богослужение
|Послушать песнопения богослужения и вспомнить события, положенные в основу праздника, можно на всенощной накануне вечером и на литургии утром 14 октября.
Сегодня в России насчитывается свыше двух тысяч храмов и церквей, освященных в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В них праздник отмечается как престольный и зачастую сопровождается крестным ходом
|Обратитесь с молитвой к Божией Матери
|В этот день отложите все суетное на потом и посвятите время духовным размышлениям и искренней молитве.
Традиционно верующие обращаются к Пречистой Деве за помощью, уповая, что она защитит их от всех невзгод и напастей, как много веков назад сберегла своим покровом жителей Константинополя от нашествия иноплеменников — сарацин
|Проведите этот день с семьей
|Праздник принято отмечать в кругу семьи. Почитая в этот день спасительное явление Небесной Царицы, верующие делятся и своими чудесными историями, произошедшими после обращения к ней в молитвах. Разделите чувства трепетной радости и благодарности Божией Матери вместе с самыми близкими людьми.
Если 14 октября не приходится на один из постных дней (среда или пятница), то пригласите семью и друзей на праздничный обед. Совместная трапеза дарит тепло общения и укрепляет родственные связи
|Совершите добрый поступок
|Соблюдая религиозные праздники, не забывайте об основных библейских заповедях, сказанных Богом Моисею. В них заложены два великих принципа — любовь к Богу и любовь к ближнему.
В этот день принято помогать нуждающимся. Можно подать милостыню обездоленному или сделать пожертвование в благотворительный фонд, которому вы доверяете
|Помяните усопших родственников в Покровскую родительскую субботу
|Так называется ближайшая суббота в преддверии Покрова Богородицы, когда поминают усопших родственников — участвуют в заупокойной панихиде в церкви или посещают кладбище. Важно отметить, что традиция Покровской субботы есть не во всех епархиях страны
Приметы о погоде
Смена сезонов определяла весь жизненный уклад наших предков. При установлении сроков и продолжительности времен года крестьяне брали за основу наблюдения за климатическими условиями. В их понимании осень включала в себя лишь непродолжительный отрезок времени — период уборки урожая, который отсчитывался от Ильина дня 20 июля (2 августа) до Покрова 1 (14) октября.
Таким образом, день Покрова Пресвятой Богородицы считался пограничной отметкой между осенью и зимой. Этим и объясняется множество примет, тонких и верных наблюдений за погодой, которые и сегодня могут удивить своей прозорливостью.
- Покров — первое зазимье;
- каким будет Покров, такую и нужно ожидать зиму;
- на праздник до обеда еще длится осень, а со второй половины дня в права вступает зимушка-зима;
- с какой стороны на Покров дует ветер, с той и будет дуть всю зиму;
- северный или восточный ветер на Покров сулит морозную зиму, южный — оптимальную по температуре и осадкам, западный — предвестник обильных снегопадов на протяжении всей зимы;
- если к Покрову березы и дубы остались без листвы, то ожидается легкий год, а если нет, то зима будет долгой и суровой;
- отлет журавлей до Покрова предвещает раннюю и студеную зиму;
- если белка до наступления праздника успела сменить шубку, то стоит рассчитывать на хорошую зиму;
- случилось снегу до Покрова выпасть — зиму еще долго ожидать;
- выпавший на Покров снег означает, что и Дмитриев день будет непременно снежным;
- Покров без снега — и на Екатерину (день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской) снега не стоит ждать;
- выпавший на Покров снег — верная примета большого числа свадеб в селении.
Приметы о свадьбе
Октябрь, по меткому выражению наших предков, звался свадебником: повсеместно на Руси справляли свадьбы и налаживали сговоры, особенно в период с Покрова до Кузьминок. Объяснялось это просто: к тому моменту заканчивались основные сельскохозяйственные работы, высвобождалось время для отдыха, а свадебный пир становился естественным и счастливым завершением страдной поры.
Считалось, что этот праздник покровительствует невестам. Волнуясь о своей будущности, молодые девушки обращались к Покрову с молитвенным причитанием, прося поскорее послать жениха («Батюшка Покров, мою голову покрой»). В одних местностях образ Покрова представал в виде батюшки, а в других заклинали матушку.
Покрытая голова — признак замужества, с непокрытой головой могли ходить только незамужние девушки; во время венчания невеста укрыта фатой. Все это соединилось в народном сознании — нетленное покрывало Богородицы (мафорий), брачный убор невесты и снежный покров земли — и породило ряд примет.
- Придет Покров, девке голову покроет;
- снег в этот праздничный день предвещает много свадеб и хорошую зиму, а в день венчания служит счастливым предзнаменованием для обрученных;
- если на Покров ветрено — в деревнях будет большой спрос на невест;
- если молодая девушка ни свет ни заря отправится в церковь и первой поставит свечу, то раньше остальных подруг выйдет замуж;
- весело справишь Покров — дружка найдешь;
- не покрыл девке голову Покров, не стоит надеяться и на Рождество.
Таким образом, в понятии молодежи того времени все впечатления праздника соединялись с представлением о свадьбе.
Защитные приметы
С Покровом были связаны и другие приметы, которые наглядно описывают уклад жизни, традиции и обычаи русской деревни в этот период времени.
- Подготовка дома к зиме. Считалось, что починить избу необходимо до Покрова, иначе не будет тепла. В этот день первый раз затапливали печи, а где-то даже использовали дрова из яблони, так как верили, что это наполнит дом теплом на всю зиму. Мох, которым заделывали пазы стен, наделялся магическим свойством приносить своим хозяевам добро.
- Защита от сглаза и заболеваний. В канун праздника у молодых женщин было много забот, одна из них была связана со сжиганием своей старой соломенной постели. По существующему поверью это должно было защитить их от сглаза. Старухи же совершали подобный ритуал со своими изношенными лаптями, загадывая таким образом на прибавление здоровья и сил пережить зиму. Следуя заветам предков, накануне Покрова матери обливали детей водой сквозь решето на пороге хаты, чтобы уберечь их от зимней простуды.
- Обряд на процветание домашнего хозяйства. Последний озимый сноп («именинник»), снимавшийся во время уборки урожая, украшали лентами, торжественно приносили в дом. Его ставили в углу, под иконами, и хранили до Покрова, чтобы в день праздника скармливать его скотине — курам, овцам, свиньям, коровам и лошадям — при переводе на зимний корм. Действие сопровождали словами: «Покров, Покров, покрой нашу избушку теплом, а хозяина животом». Верили, что сила, перешедшая из земли в колосья, таким образом передавалась всему хозяйству крестьянина.
Что можно делать на Покров
Как и в другие значимые церковные даты, в этот день следует придерживаться определенных норм поведения и обычаев.
- Поздравлять друг друга с праздником;
- посещать церковную службу и обращаться с молитвенной просьбой к Богородице;
- разделять радость праздника с самыми близкими, устроив семейное застолье;
- если Покров не приходится на постные дни, то допустимо подать к столу разнообразные кушанья, включая мясные блюда;
- выбирать дату свадьбы;
- вести дневник наблюдений за погодой, чтобы сделать прогноз на предстоящую зиму, как это делали наши предки;
- если живете в частном доме с печкой, то можно протопить ее дровами из яблони, чтобы всю зиму быть в тепле;
- помогать нуждающимся и участвовать в благотворительности;
- прощать прошлые обиды.
Чего нельзя делать на Покров
Будучи значимым православным праздником, Покров имеет поведенческие ограничения.
- Не стоит устраивать шумные гулянья и пышные застолья, будет достаточно скромного обеда в кругу семьи и самых близких;
- не рекомендуется заниматься любыми хозяйственными делами, отложите их на другой день или выполните заранее;
- не свистите, так как существует давнее суеверие, что свистеть — отвращать от себя лик Богородицы, а свистеть в доме — к его опустению;
- не держите в сердце обиду, не ссорьтесь и никого не осуждайте;
- избегайте употребления алкоголя, сформируйте полезный навык, отказавшись от пагубной привычки;
- а еще в стародавние времена был запрет на посещение леса в этот день, так как леший перед зимней спячкой проказничал и мог сыграть с забредшим путником злую шутку.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые популярные вопросы о празднике.
Какие молитвы надо читать на Покров?
Праздничное богослужение включает в себя чтение священником молитв, обращенных к Богоматери. Они являются частью акафиста (хвалебно-благодарственное пение), написанного святителем Иннокентием Херсонским в XVIII веке.
Что можно просить у Пресвятой Богородицы?
Царица неба и земли, Ходатаица человеков, Матерь Божия простирает свой покров над всеми нами. К ней можно обратиться с молитвенной просьбой о помощи, утешении, заступничестве, духовном покровительстве, ходатайстве перед Богом.
У девушек на Руси в этот праздник была традиция просить у Небесной Матери жениха. Отправляясь перед обедней к иконе Покрова Пресвятой Богородицы, они ставили свечу со словами: «Мать-Покров, покрой мать сыру землю и меня молоду!».
Кто изображен на иконе Покрова Пресвятой Богородицы?
Древнейшие из дошедших до нас икон Покрова Пресвятой Богородицы относятся к XIII веку, когда на Руси стали воздвигать храмы и обители, посвященные этому событию. Иконописцы того времени максимально детально изобразили события константинопольского чуда 910 года: сияющую Богородицу на облаке в окружении ангелов и молящихся святителей; пророка Иоанна Предтечу, евангелиста Иоанна Богослова и других апостолов, христианских мучеников и воинов.
Руки Богородицы молитвенно подняты к Богу (Его благословляющие персты находятся в непосредственной близости от рук Богородицы), а ее омофор (длинная широкая лента с изображениями крестов) простирается над всеми прихожанами.
Запечатлен на иконе и невольный свидетель явления Богородицы — Андрей Юродивый вместе со своим учеником Епифанием, из жития которого мы и знаем сегодня об этом чуде.
Более поздние иконы Покрова лишены подробной исторической детализации и ограничиваются изображением Небесной Заступницы, простирающей свой омофор.
Можно ли играть свадьбу на Покров?
Традиция играть свадьбу на Покров уходит в далекое прошлое, когда девушек выдавали замуж после окончания полевых работ и подведения итогов урожая. Сегодня при выборе даты торжества мы уже не подстраиваемся под сроки завершения сельскохозяйственных работ, но продолжаем чтить эту красивую традицию, которая обещает долгую и счастливую совместную жизнь тем, кто свяжет себя узами брака в этот день. Такой союз всегда будет под защитным покровом Богородицы.
Автор: Светлана Майонова