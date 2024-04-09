Прикосновения улучшают психическое и физическое состояние людей

Кроме того, ученые отметили, что прикосновение к руке приводило к ухудшению психического здоровья, но шло на пользу для физического. Также для него было полезно трогание головы, а не туловища. Таким образом, чтобы улучшить состояние человека, можно сделать ему, например, массаж лица, подчеркнули исследователи.