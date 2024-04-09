Прикосновения улучшают психическое и физическое состояние людей

Международная команда ученых провела анализ 212 исследований и выяснила, что прикосновения помогают поддерживать физическое и психическое благополучие. Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.
Исследования содержали информацию о 12 966 участниках разных возрастов. Анализ научных работ показал, что прикосновения имели положительный эффект для показателей психического и физического здоровья у людей всех возрастов. Правда, специалистами было выделено несколько отличий.
Так, у взрослых прикосновения меньше влияли на сон и сердечный ритм, умеренно — на диастолическое и систолическое артериальное давление, подвижность и уровень кортизола (гормона стресса). При этом у них значительно снижался уровень депрессии, усталости и боли.
У новорожденных прикосновения положительно влияли на уровень кортизола, показатели ферментов печени, дыхания, на набор веса и температуру тела.
Наибольшую пользу для психики приносили прикосновения к другим людям, в то время как для улучшения физического здоровья можно трогать даже роботов и прочие неодушевленные предметы.
Кроме того, ученые отметили, что прикосновение к руке приводило к ухудшению психического здоровья, но шло на пользу для физического. Также для него было полезно трогание головы, а не туловища. Таким образом, чтобы улучшить состояние человека, можно сделать ему, например, массаж лица, подчеркнули исследователи.
Ранее ученые выяснили, что музыка положительно влияет на человека.
Анна Морозова