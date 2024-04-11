Приключения французского соуса в России. Как связаны два винегрета

Знаменитый соус — это прежде всего сочетания кислоты и жирной составляющей. Первой обычно бывает уксус, в классической версии — винный, но это уже не обязательно, и можно брать уксус фруктовый, например, яблочный. Можно также использовать лимонный или лаймовый сок, а можно объединять их с уксусом. В качестве жирной составляющей обычно выступает оливковое масло. Чтобы соус был вкусным и полезным, лучше брать нерафинированное масло холодного отжима. Самое качественное, что можно найти.