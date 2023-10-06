Приходят холода. Эксперт объяснил, как обогреть жилье без риска для жизни

В осенне-зимний период для многих семей электрические обогреватели — настоящее спасение. Но о том, что эти приборы потенциально опасны, люди задумаются в последнюю очередь. Между тем, банальная неисправность электроприборов и несоблюдение техники безопасности порой заканчиваются трагедией.
Так случилось с семьей в подмосковном Рошале. 47-летний отец двухгодовалой девочки лёг подремать — ему нездоровилось. Ребенок тоже спал. В этот момент две комнаты отапливались двумя инфракрасными обогревателями. Возгорание произошло из-за того, что удлинитель, к которому они были подключены, не выдержал их мощности. К сожалению, людей спасти не удалось.
По словам председателя общественной организации «Гражданская безопасность» Сергея Гринина, протапливать свои жилища электрическими обогревателями вполне безопасный метод, если они фабричного производства и соблюдается техника безопасности. Но эксперт предостерегает, что приборы, сделанные кустарно, могут стать причиной печальных происшествий.
«Бывает так называемый самодельный “козёл”. Простой в исполнении, но очень опасный в применении. Вот такое нужно исключить совсем. Это всё очень опасно», — отметил эксперт.
В инструкциях к электрообогревателям говорится, что их нельзя накрывать. Поэтому люди находят другой способ быстро высушить одежду. Есть такая разновидность обогревателей — тепловые пушки, они же «ветродуйки».
«Напротив них вешают вещи, и они сохнут. Когда они полностью высохли, излучение может превысить норму и одежда может вспыхнуть», — говорит Гринин.
Газ халатности не прощает
«Что касается газа, который просто жгут на кухне, чтобы нагреть помещение, то здесь нужно внимательно следить за абсолютной исправностью оборудования», — рассказал aif.ru Сергей Гринин.
Он отметил, что, хоть на большинстве современных плит есть система контроля, которая перекрывает газ, это не повод относиться к газовому оборудованию легкомысленно — горящую конфорку плиты нельзя оставлять без присмотра. И вообще, газом опасно обогревать помещения, так как на кухне выгорает кислород и образуется небольшое количество угарного газа.
Предупреждён — значит вооружён
Многие специалисты рекомендуют устанавливать на кухнях специальные сигнализации, которые предупреждают об утечке газа или о возгорании. При этом многие из моделей издают такой пронзительный звук, что его услышат даже соседи.
«При этом должны устанавливаться не просто сигнализации на каждой кухне, но и специальный клапан, который перекроет подачу газа на весь подъезд, а лучше весь дом. А далее сигнал с них поступает на пульт газовой службы», — отметил эксперт, добавив, что таким способом можно спасти немало человеческих жизней.